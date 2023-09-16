Yıkımı film seyreder gibi izlediler

Meraklı vatandaşların araçlarını durdurup izlediği 8 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

Yıkımı film seyreder gibi izlediler

Depremin vurduğu Hatay’da vatandaşlar, iş makinasıyla kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı binanın yerle bir oluşunu meraklı gözlerle izledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı ağır hasarlı bina da ekipler tarafından kolonları kesilerek yıkıldı. Meraklı vatandaşlar, yıkım anını izlemek için araçlarını yol ortasına araçlarını park ettiler ve bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldılar.

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