Yılanların çiftleşme dansı

İHA'nın haberine göre, havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans yaparken görüntülendi.

Maden ilçesinde bir vatandaş, yolda giderken iki siyah renkli yılanın dans yaptıklarını fark etti. Bunun üzerine vatandaş o anları, cep telefonu ile kaydetti .Yılanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Bu yıl yılanların her yerden karşısına çıktığını belirten bir vatandaş "Bu yıl yılan yılı olmalı. Her yerden karşıma çıkıyor. Adeta adım atmaya korkar hale geldim. Her hayvanın küçüğü sevilir derler. Bunu diyenler bir kaç ay sonra doğacak yılan yavrularını sevebilirler" dedi.