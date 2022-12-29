İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.