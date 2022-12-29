İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

81.219 EKİP VE 490.435 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık’ta başlayacak 1 Ocak’ta sona erecek. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81.219 ekip ve 490.435 personel görev yapacak.

