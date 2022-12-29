29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

İçişleri Bakanlığı, yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. İşte detaylar…

Galeri Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 10:51
Takip Et
1/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

İçişleri Bakanlığı 81 İle yılbaşıyla ilgili genelge gönderdi. Genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, hava alanı, deniz limanı, metro, gar gibi alanlarda denetimler artırılacak.

2/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

 Kaçak/ sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere turizm merkezleri ile Trafik akışının yoğunlaşacağı güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak.

3/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından özellikle yılbaşı gecesi uygulama ve denetim faaliyetlerinin takibi sağlanacak. Ayrıca yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları sahada alınan tedbirleri yerinde denetleyecek.

4/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

81.219 EKİP VE 490.435 PERSONEL GÖREV YAPACAK
Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık’ta başlayacak 1 Ocak’ta sona erecek. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81.219 ekip ve 490.435 personel görev yapacak.

5/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.

6/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

YASA DIŞI BAHSE YÖNELİK UYGULAMALAR ARTIRILACAK
Tombala ve kumar olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmaması ve suç örgütlerinin gelir kapılarından birisi olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik uygulamalar artırılacak.

7/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında ilave güvenlik tedbirleri planlanmış, Bu çerçevede Vatandaşlarımız ve ülkemize turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmelerinin sağlanacak.

8/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

KAÇAK VE SAHTE ALKOL SATIŞINA YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILACAK
Genelge kapsamında; kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimler artırılacak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Günlük kiralanan yerler başta olmak üzere tüm alanlarda Kimlik Bildirme Kanununun titizlikle uygulanmasına önem verilecek, otel ve konaklama tesisleri ile ilgili gerekli tedbirler alınacak.

9/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

ŞOK ASAYİŞ UYGULAMALARI YAPILACAK
Yılbaşı tedbirlerine ilişkin, şok asayiş uygulamalarıyla güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak, ekonomik/stratejik/sembolik önemi haiz tesislerde meydana gelebilecek her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlere karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacak. 

10/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; yeni yıla girileceği esnada vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekân/alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek ve önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

11/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
Trafik Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla; şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar/güzergâhlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve karayolu güzergâhları üzerinde yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımlar denetlenecek.

12/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

Yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilerek denetimlerde mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

13/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere (Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz ve Erzurum-Palandöken) turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak bu illerin güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak.

14/14
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yılbaşı genelgesi. Şok uygulama yapılacak

 Yılbaşı tatilini konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşların bu tesislere gidiş-dönüş saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturması ihtimaline karşı her türlü tedbirler alınacak.

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Zincirleme kazada 200'den fazla araç birbirine girdi
﻿Zincirleme kazada 200'den fazla araç birbirine girdi
﻿Zincirleme kazada 200'den fazla araç birbirine girdi
﻿Ekranların gelmiş geçmiş en uyumlu 20 dizi çifti. Seyircilerinin gönlünde taht kurdular
﻿Ekranların gelmiş geçmiş en uyumlu 20 dizi çifti. Seyircilerinin gönlünde taht kurdular
﻿Ekranların gelmiş geçmiş en uyumlu 20 dizi çifti. Seyircilerinin gönlünde taht kurdular
﻿Gören şok oldu. Niagara şelaleleri dondu
﻿Gören şok oldu. Niagara şelaleleri dondu
﻿Gören şok oldu. Niagara şelaleleri dondu
﻿İşte 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeler
﻿İşte 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeler
﻿İşte 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeler
﻿Çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi. Herkes bu adamın yanında işe girmek istiyor
﻿Çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi. Herkes bu adamın yanında işe girmek istiyor
﻿Çalışanlarına 25 maaş ikramiye verdi. Herkes bu adamın yanında işe girmek istiyor
﻿Dünyanın en güzel kızından muhteşem yılbaşı pozu. Güzelliğini görenler hayran oldu.
﻿Dünyanın en güzel kızından muhteşem yılbaşı pozu. Güzelliğini görenler hayran oldu.
﻿Dünyanın en güzel kızından muhteşem yılbaşı pozu. Güzelliğini görenler hayran oldu.
﻿Serel Yereli'nin ayna selfiesi gündem oldu
﻿Serel Yereli'nin ayna selfiesi gündem oldu
﻿Serel Yereli'nin ayna selfiesi gündem oldu
﻿Burcu Esmersoy ceket giyip poz verdi. Poz olay oldu
﻿Burcu Esmersoy ceket giyip poz verdi. Poz olay oldu
﻿Burcu Esmersoy ceket giyip poz verdi. Poz olay oldu
﻿Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı
﻿Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı
﻿Yalı Çapkını yıldızları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun samimi pozlarına yorum yağdı
﻿Noel Babalar sakallarını kesti
﻿Noel Babalar sakallarını kesti
﻿Noel Babalar sakallarını kesti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.