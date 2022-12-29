29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım

Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre; Marmara’nın doğusunda sağanak yağmur beklenirken Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de sağanak ve kar yağışı bekleniyor.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:27
Takip Et

Herkesin bu uyarıyı okuması lazım. Meteoroloji Yılbaşı için büyük uyarı yaptı.

Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

Antalya: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.

Trabzon: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.