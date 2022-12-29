Yılbaşı için meteoroloji büyük uyarı yaptı. Herkesin bu uyarıyı okuması lazım

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?
Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.
Konya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.
Antalya: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.
Adana: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.
Trabzon: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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