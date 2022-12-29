Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Resmi gazetede yayınlandı. Diyanet 'yılbaşı kutlamak haram' demişti

Yılbaşı gecesi yaklaşırken toplu ulaşımların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 gün boyunca ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00’da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00’a kadar ücretsiz sağlanacak.

DİYANET: YILBAŞI KUTLAMAK HARAM

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesinde yılbaşı kutlamanın, piyango ve şans oyunlarının haram olduğu ifadeleri yer almıştı.

Hutbede “Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır” denilerek şöyle denildi:

'BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI…'

"Yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır.

'HARAMDIR, GÜNAHTIR'

Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım."