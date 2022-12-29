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  • Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Resmi gazetede yayınlandı. Diyanet 'yılbaşı kutlamak haram' demişti

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Resmi gazetede yayınlandı. Diyanet 'yılbaşı kutlamak haram' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karara göre, yılbaşı gecesinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 08:37
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Diyanet yılbaşı kutlamak haram demişti. Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz olacak

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Resmi gazetede yayınlandı. Diyanet 'yılbaşı kutlamak haram' demişti
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Yılbaşı gecesi yaklaşırken toplu ulaşımların ücretsiz olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yılbaşı gecesi bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz kullanılabilecek.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN 1 gün boyunca ücretsiz olacak.

1 Ocak saat 00.00’da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00’a kadar ücretsiz sağlanacak.

DİYANET: YILBAŞI KUTLAMAK HARAM

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesinde yılbaşı kutlamanın, piyango ve şans oyunlarının haram olduğu ifadeleri yer almıştı.

Hutbede “Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır” denilerek şöyle denildi:

'BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİN ANASI…'

"Yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır.

'HARAMDIR, GÜNAHTIR'

Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Bizi biz yapan, bizi ayakta tutan ve en güçlü sığınağımız olan değerlerimize sımsıkı sarılalım. İnancımız, tarihimiz ve kültürümüzle bağdaşmayan batıl örf, adet ve gelenekleri hayatımıza yansıtmayalım."

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Msc
29.12.2022 09:06
Diyanet işleri başkanı, kimi temsil ediyor  
 
Diyanet ne diyor bu işe?
29.12.2022 09:05
İsraf haram mı, değil mi. Torpil haram mı değil mi? İşi ehline vermemek haram mı değil mi? kumpas haram mı değil mi? yalan söylemek harar mı değil mi? Kuranda yılbaşı kutlanmaz diye bir emir var mı?  
 
Safitürk
29.12.2022 08:53
Nas  
 
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