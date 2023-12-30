Yılbaşı kutlamak günah mıdır? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?

Yeni yılı karşılayacağımız bu günlerde yılbaşına ilişkin ağaç süsleme, hediye veya parti kutlamaları gibi durumlar İslam’a uygun olup olmadığı tartışılıyor. Yılbaşı kutlamanın günah olup olmadığı sorusunun cevabı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklaması ile yanıt buldu. Peki, yılbaşı kutlamak günah mı? Diyanet yılbaşı kutlamaları için ne dedi?

Yılbaşına saatler kala yeni yılın kutlanması, yılbaşı hediyeleri, eğlence ve yılbaşı sofraları yıllardır dinimiz açısından tartışılan bir konu. Vatandaşlar yılbaşı kutlamalarının İslam dinindeki yerini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Cuma hutbesinde yılbaşı kutlamalarının dindeki yerini gösterdi.

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Yılbaşı kutlamasına ilişkin Diyanet işleri Başkanlığı’ndan yapılan hutbe şöyleydi:

‘’Aziz Müminler! Müslüman kimliğini oluşturan en yüce değer, yaratılış gayemizi hatırlatan, sorumluluklarımızı öğreten ve bizlere şahsiyet kazandıran imandır. Rabbimizin rızasını kazandıran ibadetler, huzur ve mutluluğun kaynağı güzel ahlaktır. Müslümanlar, kulluktan sosyal hayata, giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her alanda bu değerlere sahip çıktığında inançlarını ve kültürlerini muhafaza etmişlerdir. Çağ kapatıp çağ açan medeniyetler kurmuşlar, ilim ve bilimde, kültür, sanat ve edebiyatta bütün insanlara önder ve örnek olmuşlardır. Ancak Müslümanlar, kendi inanç ve değerlerinden uzaklaşıp yabancı kültürlerin etkisi altına girdiklerinde kimlik ve aidiyetlerini kaybetmişlerdir.

Kıymetli Müslümanlar! Kimliğini muhafaza eden Müslüman’dan beklenen, İslam’ın sembol ve nişanelerine saygı duyması ve onları korumasıdır. Tevhidin sembolü Kâbe, ümmet olma bilincinin tazelendiği hac, teslimiyetin simgesi kurban, birlik ve beraberliğimizin nişanesi camiler, şehadetleri dinin temeli ezân-ı Muhammedî, kulluğun zirvesi namaz bizi biz yapan İslam’ın şiarlarındandır. Cenâb-ı Hak, “Kim Allah’a ait nişanelere saygılı davranırsa, bu kalplerin takvalı olmasındandır.” buyurmuş, bu sembol ve nişaneleri muhafaza etmenin takvamızın bir gereği olduğunu haber vermiştir.

Değerli Müminler! Ahlaki değerlerin, örf ve adetlerin bozulmaya başladığı, kültürel yabancılaşmanın hızla arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Bu kültürel yozlaşmalardan birisi de yılbaşı kutlamalarıdır. Oysaki yılbaşı adı altında yapılan eğlencelerin, bu eğlencelerde yer alan sembolik figürlerin, çam ağaçlarının kesilmesinin tarihimizle, kültürümüzle hiçbir alakası yoktur. Yüce dinimiz İslam, bütün kötülüklerin anası olan alkolü, ocakları söndüren, cinayetlerin işlenmesine sebep olan kumarı haram kılmıştır. Kumarın farklı bir çeşidi olan piyango, toto, loto ve bütün şans oyunları da dinimizce haramdır, günahtır. Toplumlar değerleriyle bilinir, onlarla anılırlar. Değerleriyle yaşar, onlarla ayakta dururlar.’’