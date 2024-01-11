Yılda 3.3 milyon TL'ye polis aranıyor. Kimse başvurmuyor

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Yılda 3.3 milyon TL'ye polis aranıyor. Kimse başvurmuyor
San Francisco'da yaşanan polis kıtlığı maaşları katladı. Emniyet Müdürlüğü, yıllık 112 bin 398 dolar maaş ile 'çaylak' polis aradıklarını duyurdu.

ABD'deki yüksek yaşam maliyetleri, kolluk kuvvetine yönelik olumsuz algı ve kamuoyu denetiminin artması gibi gibi nedenlerle polis akademilerine kayıtlarda ciddi bir düşüş yaşandı.

Özellikle San Francisco'da bu durum ciddi boyutlara kadar ulaştı. Kaliforniya eyaletinde polis akademisinden mezun olup 2023 yılında polis teşkilatına katılanların sayısı 2019'a göre yüzde 72 azalarak en az on yılın en düşük sayısına ulaştı.

ÇAYLAK POLİSLERE 3.3 MİLYON TL MAAŞ

Polis açığını kapatmak isteyen San Francisco, yeni başlayan polis memurlarına verdiği maaşı yıllık 112 bin 398 dolara (yaklaşık 3.30 milyon TL) kadar yükselterek ABD'nin büyük şehirlerinde çaylak polislere verilen en yüksek maaşa ulaştı.

Buna karşılık Chicago'da polis maaşları 18 ay sonra yıllık 88,746 dolara (yaklaşık 2.5 milyon TL) yükseliyor.

"ÇARESİZLİK"

Polis Yöneticileri Araştırma Forumu İcra Direktörü Chuck Wexler Bloomberg'e verdiği demeçte, "Bu ikramiyeler bir kamu hizmeti pozisyonundan çok spor takımlarına benziyor. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Çaresizlik gibi geliyor" dedi.

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