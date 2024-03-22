Yıldız futbolcu Neymar'ın babasından flaş açıklama: Ailem ve benim için bu mesele bitmiştir

Bir zamanların yıldız futbolcusu Dani Alves, İspanya'daki yargılamalar sonucunda 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve mahkemenin yaptığı açıklamada 1,1 milyon dolarlık kefaleti ödemesi durumunda ise serbest kalacağı ilan edilmişti.

Yargılamalar boyunca Alves'in yanında bulunan ve maddi destek sağlayan yıldız futbolcu Neymar'ın babası Neymar da Silva Santos, eski oyuncunun 2022 yılında Barselona'daki bir gece kulübünde bir kadına tecavüz etmekten suçlu bulunmasının ardından desteği kestiklerini açıkladı. Neymar da Silva Santos, Alves’i affetme ihtimalinin olup olmadığını soran gazetecilere "Ailem ve benim için bu mesele bitmiştir. Nokta." dedi ve sözlerine "mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra benim ve oğlumun adının artık ulaşamayacağımız bir konuyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı ve spekülasyon yapıldığı görülüyor" diye devam etti. Baba Neymar, bütün ısrarlara rağmen Alves'e dava boyunca ne kadarlık bir yardımda bulunduklarına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Alves'in kesinleşen hapis cezası, tecavüz suçları hakkında verilen asgari cezaya yakın olması tartışmalara sebep olmuştu. Mahkeme kararında Alves'in "duruşmadan önce mağdura verilmek üzere mahkemeye herhangi bir şarta bağlı olmaksızın 150.000 Euro ödemiş olmasını" olumlu bulduğunu belirterek ceza verilirken bu durumunda göz önünde bulundurulduğu beyan edilmişti.

Kararın kesinleşmesinden sonra gözlerin dikildiği Brezilya Futbol Konfederasyonu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

Brezilya'nın haber sitesi UOL'ye konuşan Palmeiras Futbol Takımı başkanı Leila Pereira konu hakkında "Kimse bir şey söylemiyor ama burada delegasyonun başında bulunan bir kadın olarak Robinho ve Daniel Alves vakaları konusunda tavır almak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü İşçi Partisi'nin başkent Brasilia'da tertip ettiği bir etkinlik çıkışında gazetecilerin karşısına geçen Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ise Alves'in serbest bırakılması için kefalet şartı koşulmasının "kabul edilemez" olduğunu belirterek "Bu adaletsizliğe karşı sessiz kalamayız. Para onuru satın alamaz. Dani Alves'in sahip olduğu para, bir başkasının ona borç vermiş olabileceği para, bir erkeğin bir kadına tecavüz ederek işlediği suçu ödeyemez" dedi.