Semih Kılıçsoy'u A Milli Takım'dan kimin gönderdiği ortaya çıktı. Almanya'dan gelen oyuncu kalsın diye yapmış

Türk futbolunun içinde bulunduğu kriz ve kargaşa, A Milli Takım’a da yansıdı.

Macaristan’a gitmek üzere olan Ay-Yıldızlılar’da, ilk defa milli takım daveti alan Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy ve Ajax’tan Ahmetcan Kaplan’ın Ümit Milli Takım’a gönderilmesi, büyük bir tartışma yarattı.

Beşiktaş camiası, bu karara şiddetle tepki gösterdi. Futboldan Sorumlu Yönetici Feyyaz Uçar yazılı bir açıklama yaparak, “Bu tam anlamıyla bir skandal. Diğer takımlardan oyuncular tercih edilirken, Beşiktaşlı oyuncular zorunlu olarak sahaya sürülüyor. Oyuncumuza yapılan bu muamele kesinlikle mobbing. Bu kararı verenleri şiddetle kınıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre; olayın arkasında başka sebepler var.

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın aslında ilk 11’de düşündüğü 18 yaşındaki forvet oyuncusu, yönetici Hamit Altıntop’un tavsiyesi üzerine U21 takımına gönderildi. Aynı şekilde, ilk kez milli takıma çağrılan Nürnbergli Can Uzun’un A Milli Takım’da kalmasının arkasında da Altıntop’un yurt dışındaki Türk oyunculara olan etkisi olduğu söyleniyor.