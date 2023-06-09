Yıldız futbolcu savaştan sonra ilk defa evine gitti

Ukraynalı yıldız futbolcu Oleksandr Zinchenko, işgalden bu yana ilk kez evine yaptığı ziyarette savaşın gerçekleriyle yüzleşti.

Yıldız futbolcu savaştan sonra ilk defa evine gitti

Editör: Serkan Talan

Ukrayna Milli Takımı ve Arsenal'in yıldız futbolcusu Zinchenko, Rusya ile yaşadıkları savaşın başlangıcından bu yana ilk defa evine gitti.

26 yaşındaki yıldız, yıkımın Ukrayna'ya yayılmasını uzaktan izlemek zorunda kalmış ancak sosyal platformunu ülkesinin kötü durumu hakkında farkındalık yaratmak için kullanmaya devam etmişti.

Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, ''buradaki durum uzaktan telefonunuzdan gördüğünüzden daha farklı, öncelikle doğup büyüdüğüm, kendimi en iyi hissettiğim ülkeme döndüğüm için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Dürüst olmak gerekirse, tüm bunları gördüğünüzde bunu diğer insanlara gösterecek kadar duygum olup olmadığından emin değilim. Ama kafamda bir sürü düşünce var” ifadelerini kullandı.

Zinchenko ile birlikte Ukrayna'nın efsane futbolcusu Shevchenko da bölgeyi gezerken, ikili Kiev'in kuzeyindeki Chernihiv Oblastı'nda bulunan ve bir Rus füzesi tarafından hasar gören okulu ziyaret etti.

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