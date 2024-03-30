Yıldız oyuncu yeni filmle dönüyor

Sinema dünyasının klasikleşen serilerini arasına katılan Çığlık serisinin (Scream) için 7. film yola çıktı. Son filmin oyuncu kadrosunda yaşanan krizlerden sonrasında meraklılara güzel bir haber geldi. Çığlık 7'ye ana kadroda Courteney Cox'un da yer alacağı açıklandı.

Bir döneme damga vuran Friends ile geniş hayran kitlelerine sahip olan Cox, son filmlerin her birinde yer alan tek orijinal oyuncu ve son filmde kıl payı hayatta kaldığı için filmin hayranları onu yeni bölümde de görmek isitiyor.

Magazin dünyasına yansıyan haberlere göre; Gale Weathers rolünü yeniden canlandırmak için Cox ile görüşmeler yapıldı ve ünlü yıldız büyük bir olasılıkla Neve Campbell ile birlikte rol alacak.

Serinin 7. bölümünü de yine Kevin Williamson'ın yöneteceği daha önce açıklanmıştı.

Courteney Cox'un dönüşü ile birlikte filmin üzerindeki kara bulutların da yok olması bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda yapım şirketi Spyglass, sosyal medyada Filistin'i savunan yorumları nedeniyle Scream 5 ve 6 yıldızı Melissa Barrera'yı ekipten çıkarmış ve çok tepki almıştı. Barrera'nın gidişine tepki olarak Wednesday ile yıldızını parlatan genç oyuncu Jenna Ortega da projeden çekildiğini duyurmuştu. .