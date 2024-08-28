Yıldız Yatak'tan kötü haber! İflasların arkası kesilmiyor

Düzenleme: Kaynak: Aydınses
Yıldız Yatak'tan kötü haber! İflasların arkası kesilmiyor

Türkiye’nin çok satan yatak markalarından Yıldız Yatak iflasla boğuşuyor. Sektörde geniş payı bulunan şirketin konkordato ilan etmesi sektörde paniğe neden oldu.

Adana’da üretim yapan ve Türkiye’nin önde gelen yatak üreticilerinden biri olan Yıldız Yatak, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle iflasın eşiğine gelen şirketler arasına katıldı.

1989 yılında kurulan ve yatak ürünleri ile çok satan firma, Türkiye’deki ekonomik krizden en fazla etkilenen şirketlerden biri oldu ve konkordato sürecine girdi.

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Yıldız Yatak Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi, mali sorunlarını aşabilmek amacıyla Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato ilan etti.

Mahkeme, konkordato talebinde bulunan şirkete mali durumunu düzeltebilmesi için 3 aylık geçici mühlet tanımıştı ancak Yıldız Yatak bu süre içinde düze çıkamayınca mahkeme, konkordato sürecini 2 ay daha uzatma karar aldı.

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5.500 metrekarelik kapalı modern üretim tesislerine sahip Yıldız Yatak’ın çalışanları ise süreci endişe içinde izliyor. Şirketin ikinci konkordato süreci ise mahkeme kararı ele 28 Ağustos ile birlikte başladı.

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