Yıldızlar İstanbul Coffee Festival’de sahneye çıkıyor

Can Bonomo, Kolpa, Bedük, KÖFN, Göksel, Melis Karaduman, İkilem, Kamufle gibi sevilen isimler İstanbul Coffee Festival’de sahneye çıkıyor.

Yıldızlar İstanbul Coffee Festival’de sahneye çıkıyor

İstanbul Coffee Festival, 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Gün boyu müziğin aralıksız devam edeceği festivalde Can Bonomo, Kolpa, Bedük, KÖFN, Göksel, Melis Karaduman, İkilem, Kamufle gibi pek çok sevilen sanatçı sahne alacak.

İstanbul Coffee Festival 2023 yılında “Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla 9. yılında Haliç’in
en güzel noktası olan Tersane İstanbul’da kahve severlerle buluşacak. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurma haneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal
büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi
paydaşları kahve severler için yine bir araya gelecek. Katılımcılar, workshoplardan
atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyimi bir arada yaşayacak.
9. İstanbul Coffee Festival için biletler Biletino ve DSM Bilet’te satışta. Biletler gün ve
İCF Türk Telekom Prime Sahne konserleri ise deniz üzerine kurulan Hyundai Adasında
gerçekleşecek.


Konser takvimi ise şöyle:
14 Eylül Perşembe;
11.00-12.00: DJ Set Açılış Power App
12.00-13.00: Canay Doğan
13.00-14.00: Bade Nosa
14.00-15.00: Netam
15.00-16.00: Seda Erciyes
17.00-18.00: Rain Lab
18.00-19.00: EFZA
19.00-20.00: KAMUFLE
20.00- 21.00: KÖFN
21.00-22.00: Can Bonomo
15 Eylül Cuma;
11.00-12.00: DJ Set açılış Power App
12.00-13.00: DJ Set açılış Power App
13.00-14.00: Adakanbo
14.00-15.00: Melis Karaduman
15.00-16.00: Elçin Orçun
17.00-18.00: İdil Meşe
18.00-19.00: KAM
19.00-20.00: İkilem
20.00-21.00: Kolpa;
21.00-22.00: Bedük
16 Eylül Cumartesi;
11.00-12.00: DJ Set Açılış Power App
12:00-13.00: Confused
13.00-14.00: Selin Baycan
14.00-15.00: Melisa Karakurt

15.20-16.00: Çağrı Sertel
17.00-18.00: Özge Ürer
18.00-19.00: Bosphoroots
19.00-20.00: Al'York
20.00-21.00: Gökcan Şanlıman
21.00-22.00: Göksel
17 Eylül Pazar;
11.00-12.00: DJ Set Açılış Power App
12.00-13.00: Kırık Pena
13.00-14.00: Can Ömer Uygan Land Of Session
14.00-15.00: Damla Durakçay
17.00-18.00: Dinar Bandosu
18.00-19.00: Kesmeşeker
19.00-20.00: Yasemin Mori
21.00-22.00: İkiye On Kala
21.00-22.00: Jabbar

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