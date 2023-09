Yıldızlar İstanbul Coffee Festival’de sahneye çıkıyor

İstanbul Coffee Festival, 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. Gün boyu müziğin aralıksız devam edeceği festivalde Can Bonomo, Kolpa, Bedük, KÖFN, Göksel, Melis Karaduman, İkilem, Kamufle gibi pek çok sevilen sanatçı sahne alacak.

İstanbul Coffee Festival 2023 yılında “Kahveye Aç Gözlerini" sloganıyla 9. yılında Haliç’in

en güzel noktası olan Tersane İstanbul’da kahve severlerle buluşacak. Nitelikli kahveler, kahve dükkanları, kavurma haneler, artizan lezzetler, uluslararası ve ulusal

büyük kahve markaları, makine ve ekipman üreticileri ve tüm diğer kahve endüstrisi

paydaşları kahve severler için yine bir araya gelecek. Katılımcılar, workshoplardan

atölyelere, seminerlerden konserlere birçok farklı deneyimi bir arada yaşayacak.

9. İstanbul Coffee Festival için biletler Biletino ve DSM Bilet’te satışta. Biletler gün ve

İCF Türk Telekom Prime Sahne konserleri ise deniz üzerine kurulan Hyundai Adasında

gerçekleşecek.



Konser takvimi ise şöyle:

14 Eylül Perşembe;

11.00-12.00: DJ Set Açılış Power App

12.00-13.00: Canay Doğan

13.00-14.00: Bade Nosa

14.00-15.00: Netam

15.00-16.00: Seda Erciyes

17.00-18.00: Rain Lab

18.00-19.00: EFZA

19.00-20.00: KAMUFLE

20.00- 21.00: KÖFN

21.00-22.00: Can Bonomo

15 Eylül Cuma;

11.00-12.00: DJ Set açılış Power App

12.00-13.00: DJ Set açılış Power App

13.00-14.00: Adakanbo

14.00-15.00: Melis Karaduman

15.00-16.00: Elçin Orçun

17.00-18.00: İdil Meşe

18.00-19.00: KAM

19.00-20.00: İkilem

20.00-21.00: Kolpa;

21.00-22.00: Bedük

16 Eylül Cumartesi;

11.00-12.00: DJ Set Açılış Power App

12:00-13.00: Confused

13.00-14.00: Selin Baycan

14.00-15.00: Melisa Karakurt

15.20-16.00: Çağrı Sertel

17.00-18.00: Özge Ürer

18.00-19.00: Bosphoroots

19.00-20.00: Al'York

20.00-21.00: Gökcan Şanlıman

21.00-22.00: Göksel

17 Eylül Pazar;

11.00-12.00: DJ Set Açılış Power App

12.00-13.00: Kırık Pena

13.00-14.00: Can Ömer Uygan Land Of Session

14.00-15.00: Damla Durakçay

17.00-18.00: Dinar Bandosu

18.00-19.00: Kesmeşeker

19.00-20.00: Yasemin Mori

21.00-22.00: İkiye On Kala

21.00-22.00: Jabbar