Yılın ilk 7 ayında 11 bin 919 şirket kapandı. Bu mu uçan Türkiye

TOBB verilerine göre; haziranda 2 bin 67 şirketin daha kapanmasıyla, yılın ilk 7 ayında toplam 11 bin 919 şirket kapandı.

Yılın ilk 7 ayında 11 bin 919 şirket kapandı. Bu mu uçan Türkiye

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, temmuzda 2 bin 67 şirket daha kapandı ve yılın ilk 7 ayında toplam 11 bin 919 şirket kapanmış oldu. Kurulan şirket sayısı 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azaldı. Kapanan şirket sayısı 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yıla yüzde 0,1 arttı.

KURULAN ŞİRKETLER

Kurulan şirket sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 arttı. Bu dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 133,1 oranında arttı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,7 azaldı.

Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 oranında azaldı. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,6 arttı.

KAPANAN ŞİRKETLER

Kapanan şirket sayısı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 arttı. Bu dönemde kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,1, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 86,5 artış oldu.

Kapanan şirket sayısı temmuzda aylık yüzde 10,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 25,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,8 arttı.

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