Yıllar geçse de unutulmayacak efsane kız kıza kavga. 'Yılmaz'ı Meseneden sileceksin' Aşkı memnu Trakya

Tarihler 2009’u gösterdiğinde internette bir video viral olmuştu. Videoda Selen isimli bir kız, arkadaşının Yılmaz adlı eski sevgilisi ile konuşan Ayşe isimli bir kızı tokat atarak tehdit ettiği görülüyordu. Video, Selen’in Ayşe’ye “Yılmaz’ı MSN’den sileceksin” sözüyle hafızalara kazındı. Video kameraya alınan akran zorbalığının ilk örneklerinden biri olarak hatırlanıyor.

Video aradan geçen 14 yıla rağmen güldürmeye devam ediyor. Ekşi Şeyler’de yapılan bir paylaşımda videonun olası hikayesi şu sözlerle anlatılıyor:

"Yılmaz gacesinden ayrılmış ve Ayşe ile konuşmaya, görüşmeye başlamıştır. Gace bunu öğrenir ve soluğu can dostu Sibel de alır. Sibel ağlar, zırlar. Genç yaşına aldırış etmeden kendini içkiye verir. Sibel kankasının acısına karşı duyarsız kalamaz. Sibel kankasının içine düştüğü buhrandan Ayşe’yi sorumlu tutmaktadır. Yanına fitneci Suzi’yi de alarak Ayşe’yi bir köşede sıkıştırır. Ayşe o gün Sibel ve Suzi tarafından yeterince korkutulur. Ayşe, Yılmaz, Sibel ve Suzi ile bir daha uğraşmaması ve gözlük takması konusunda fazlasıyla uyarılmıştır. Hatta akıllı durursa Sibel tarafından korunacağı da taahhüt edilmiştir.

Aradan zaman geçmiş, yaz bitmiş ve kış gelmiştir. Ancak gel gör ki Ayşe tüm olanları unutmuş ve Yılmaz ile görüşmüştür. Bunu haber alan Sibel, Suzi ve Yılmazı’n eski gacesi akıllanmayan Ayşe’ye bir ders vermek için o gün kaydettikleri videoyu Ocak 2009 itibariyle internet ortamında paylaşıma açmıştır."