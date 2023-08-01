Yılmaz Güney'in ölmeden sekiz saat önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

'Çirkin Kral' lakaplı oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney'in ölmeden sekiz saat önce önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. 8 Eylül 1984 yılında Paris'te tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğraf yaklaşık 39 yıl sonra yayınlandı.

Yılmaz Güney'in ölmeden sekiz saat önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney eşi Fatoş Güney ile son fotoğrafı gündeme geldi.

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8 Eylül 1984 yılında Paris'te hastane odasında çekilen bu resim sonrası Güney 9 Eylül'de yaşamını yitirdi.

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Onur Akay Medya haberine göre ünlü oyuncu, eşi Fatoş Güney ile Fransa'nın Başkenti Paris'te 8 Eylül 1984 yılında hastane odasında çekilen bu fotoğraf sonrası 9 Eylül'de yaşamını yitirdi.

Mezarı Paris'te bulunan sanatçının bir dönem hükümet tarafından ailesine naaşının Türkiye'ye getirilmesi teklif edilmişti.

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