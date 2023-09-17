İlyas Salman Yılmaz Güney yorumuyla olay oldu. ''Savunulacak bir tarafı yok''

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney hakkında "Sinemamızın kadın döven erkeği" deyince sosyal medyada gündem oldu. Bu sözleri duyan Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İlyas Salman ise yaptığı paylaşımla olay oldu.

İlyas Salman Yılmaz Güney yorumuyla olay oldu. ''Savunulacak bir tarafı yok''

Editör: Osmancan EROK

Yılmaz Güney’in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney’in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" şeklinde paylaşım yaptı.

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Mungan’ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği shjs ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

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Yılmaz Güney'in ailesi, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın "Sinemamızın kadın döven erkeği" şeklindeki sözlerine yanıt vererek oyuncu hakkında dava açacaklarını duyurdu. Bu haberin yayılması üzerine usta oyuncu İlyas Salman'dan, Farah Zeynep Abdullah'ı destekleyen bir yorum geldi.

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''DÜRÜST OLALIM''

İlyas Salman paylaşımında "Dürüst olalım, Yılmaz Güney'in şiddet eylemlerinin savunulacak tarafı yok. Politik görüşümüz idrakımızı örtülememeli. Haluk Kırcı güzelleyen sağcıdan farkımız olsun" deyince sosyal medya karıştı

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