Yılmaz Özdil Alpay Özalan'ın kabusu olacak açıklamayı yaptı. Can Atalay bağlantısını anlattı

Can Atalay 2023 seçiminde milletvekili seçilmişti ancak Gezi Parkı davasında işte 18 yıl hapis cezası verdiler. AKP ve MHP ortaklığıyla Can Atalay’ın meclisteki milletvekilliği düşürüldü ve Can Atalay ‘Anayasal haklarım ihlal ediliyor’ diyerek Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi inceledi Can Atalay’ı haklı buldu. Milletvekilliğinin geçerli olduğuna ve derhal serbest bırakılmasına karar verildi.

MECLİS’TE NELER OLDUĞUNU ANLATTI

Yılmaz Özdil, iktidarın Yargıtay’ı filan devreye sokarak Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını yok saydığını ve uygulamadığını belirtti. Anayasa’nın yok sayıldığını belirtti. Özdil, “İşte bu mesele yüzünden Cumhuriyet Halk Partisi, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Meclis Can Atalay için özel olarak toplandı. Normalde eğer bu ülkede hukuk olsaydı Anayasa Mahkemesi kararı mecliste okunurdu ve Can Atalay Milletvekili olarak serbest bırakılırdı ama öyle olmadı. Her zamanki gibi hem hukuki hem siyasi kepazelik oldu. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık kürsüde konuşurken AKP sıralarından laf atıldı. Ahmet Şık da ‘Sizin utanmanız yok, haysiyetimiz yok’ falan diye karşılık verdi. Kavga çıktı, AKP milletvekili Alpay Özalan kürsüye koşturdu, Ahmet Şık’a saldırdı. Ahmet Şık’ın dengesi bozuldu, yere düştü, suratını merdiven basamaklarına çarptı, Meclis kan oldu.” sözleriyle yaşananları özetledi.

“TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA REZİL ETTİLER”

Tarihte ilk kez mecliste bir kadına yumruk atıldığının da altını çizen Özdil, milletvekilinden çok böyle pavyon fedaisi gibi kavgalar edildiğini söyledi. Alpay Özalan’ın aslında güya meclis idare amiri yani normalde milletvekillerinin huzurundan sorumlu kişi olduğunu ama tam tersine her kavgayı onun başlattığını ifade etti. Bu durumun “Gazi Meclis adına, demokrasimiz adına utanç verici bir durum hatta Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler. Bu yaptıklarına utanacakları yerde katmerli, utanmazca davranarak ‘Eline sağlık’ denildi.” dedi

“TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN SORUNLAR CAN ATALAY’IN HAPİSTE, ALPAY ÖZALAN’IN MECLİSTE OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR”

Özdil, “Türkiye'deki bütün sorunlar aslında Can Atalay gibi birinin hapiste Alpay Özalan gibi birinin mecliste olmasından kaynaklanıyor. Şu anda Türk halkı da aslında Can Atalay gibi birini hapse göndermenin, Alpay Özalan gibi birini meclise göndermenin bedelini ödüyor.” dedi.

TÜRKİYE’NİN FELAKETLERİNDE CAN ATALAY GÖNÜLLÜ AVUKATTI

Can Atalay’ın Soma’da gönüllü avukatı olduğunu hatırlatan Özdil, “Emeğiyle geçinen yurttaşların hakları bu kadar ayaklar altına alınamaz” diyerek Can Atalay’ın o günlerde haykırdığını ifade etti. “Yoksul insanlarımızın adalete erişimi sağlanamazsa, 301 insanımızın ölümüne sebep olan olaylar tekrar edecek” diye bağırdığını aktardı. Adana Aladağ’da tarikat yurdunda gariban kız çocuklarının diri diri yakıldığında onların da gönüllü avukatının Can Atalay olduğunu aktardı.



(301 Maden Şehidinin Mezarlığı)

Edirne'den İstanbul'a giden trenin Çorlu'da devrildiğinde, görüntülerin cinayetten farksız olduğu zamanlarda Can Atalay’ın yine gönüllü avukat olduğunu belirtti.



(Çorlu Tren Faciası'nın görüntüsü)

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama olduğunda 7 insanımız hayatını kaybettiğinde 128 kişi yaralandığında, garibanlar henüz toprağı bile verilmemişken, cenazesi bile bulunmayan işçilerimiz varken yine yoksul işçilerin gönüllü avukatının Can Atalay olduğunu kaydetti.



(Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama anı)

“YA CAN ATALAY’IN YANINDA OLURUZ YA DA BAŞIMIZA BİR FELAKET GELİRSE YANIMIZDA CAN ATALAY’I BULAMAYIZ”

Can Atalay’ı ‘halk kahramanı’ olarak tanımlayan Özdil, “Siyasi fikirlerinin ne olduğunun sizinle veya benimle aynı siyasi görüşte olup olmamasının aslında hiçbir önemi yoktur, namuslu adamdır ya. Önemli olan budur, namuslu bir hukukçudur. Herhangi bir kişisel talebi olmadığı için uğuruna mücadele ettiği halkın bile çoğunun kendisinden haberi yoktur. Vatandaş olarak hepimiz Can Atalay'ın, Can Atalay gibi milletvekillerinin yanında oluruz ya da yarın öbür gün AKP politikaları yüzünden az önce anlattığım benzer facialar yaşandığında yanımızda olacak, haklarımızı savunacak Can Atalay’lar asla bulamayız” dedi.

YILMAZ ÖZDİL'İN BU ANLATTIKLARINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

https://www.youtube.com/watch?v=WB0DvN_9XBY