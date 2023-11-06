Yılmaz Özdil CHP'lilerin bile bilmediği konuyu açıkladı. ÇHP'nin 6 oku kimden alındı? Kanal Blabala'da anlattı

Gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, kendi YouTube kanalı olan 'Kanal Blabla'da gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Gündem CHP ve CHP Genel Başkanlıkken Özdil CHP’nin ambleminden bahsetti. Özdil, amblemdeki 6 okun nereden geldiğini açıkladı.

Özdil, 6 oku İsmail Hakkı Tonguç'un çizdiğini ve Topkapı Sarayı'ndan eserleri aldığını paylaştı.

Özdil şöyle anlattı:

Gündem CHP yeni Genel Başkan, değişim… Herkes merak ediyor. Biraz makarayı geri sararak başlayalım. Yıl 1933 Cumhuriyet 10 yaşına basmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o güne kadar herhangi bir amblemi yoktu. Halkçılık, Milliyetçilikle, Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Devrimcilik ilkeleri var ama bu ilkeleri kapsayan bir amblemi yoktu. Mustafa Kemal onuncu kutlamaları kapsamında vatandaşların yakasına takacağı bir amblem tasarlanmasını istedi. Bu tarihi görev Gazi Terbiye Enstitüsü’ne verildi. Enstitü yönetimi de resim iş bölümü kuran İsmail Hakkı Tonguç'u görevlendirdi.

İsmail Hakkı Tonguç Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Almanya'ya gönderilen grafik eğitimi alan bir eğitim bilimci. Köy enstitü mimarı, uygulayıcısı kolları sıvadı herkes merak içinde tabii Acaba ne diyecek Mustafa Kemal beğenecek mi. Atladı trene İstanbul'a geldi ve Topkapı Sarayı'na gitti. Amblemde yer alacak eserleri Topkapı Sarayı'nda bizzat tek tek seçti. Özel izinle gelmişti eserleri paketletti Ankara'ya götürdü. Oturdu masasına o eserlerden esinlenerek o askerlere baka baka Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini amblemlerini oluşturan altı oku çizdi. Cumhuriyet Halk Partisi 6 oku tıpkı Topkapı Sarayı'nda sergilenen Osmanlı okullarıydı. İsmail Hakkı Tonguç'un hangi okları pasifik olarak aldı genel olarak bilinmiyor ancak benim gözlemlerime göre ben gittim inceledim CHP ambleminde yer alan oklardan biri ikinci Beyazıt'a ait olabilir.

İkinci Beyazıt tahta çıkmadan önce Şehzade iken sancak beyi olarak Amasya'da oturuyordu. 27 yıl Amasya’da oturuyordu. Hatta Yavuz Sultan Selim Amasya'da dünyaya geldi ve Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra önce Havza'ya geçti ondan sonra Amasya'ya geçti. Tarihte ilk kez ulusal egemenlikten bahsedilen tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti temeli atılan Amasya Genelgesi o Amasya'da Saraydüzü denen yerde yazıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okuldan biri Yavuz Sultan Selim'in dünyaya geldi 2 Beyazıt'ın şehzadelikte oturduğu Saraydüzünesidir, Amasya genelgesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ambleminde yer alan Osmanlı okları endamına göre isim alır.

İsmail Hakkı Tonguç'un amblemde kullandığı biçimi kiriş endamdır Osmanlı oklarında üç tip gez vardı kemik Fildişi veya boynuzdan yapılırdı baş pare denilirdi okul başında yuva açılır tutkalla yapıştırılır Bir de adi gez vardı yani sıradan gezdi okların altı yontularak çentik açılarak yapılırdı.

CHP amblemindeki oklardan biri tıpkı çentiklidir, amblemi lütfen dikkatle bakın ortadaki oklardan biri çentikli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemindeki o en uzun ok savaş okudur. İsmail Hakkı Tonguç ilerlemeyi sürati hedefe ulaşmayı simgeledikleri için geçmişten geleceğe gittikleri için okları tercih etmiştir. Okların aynı kaynaktan çıkıp yelpaze gibi açılan okulları Cumhuriyetin kapsayıcılığını güneş ışınlarının yayımcılığını sembolize eder Atatürk'e gösterdiler amblemi, “Tebrik ederim” dedi” tam isabet” dedi. Böylece amblem kesinleşti. CHP zihniyeti dedikleri amblemi dedikleri partinin amblemi öyle 40 waltlık ampul değildir, Osmanlı oklarıdır arkasında böyle bir entelektüel bir derinlik vardır Bu yüzden bu kadar uzun uzadıya detaylarıyla anlattım.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece ambleminde bile işte böylesine büyük bir entelektüel derinlik vardır geçmişten gelecek böylesine bir vizyondur Cumhuriyet Halk Partisi amblemi bile.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün entelektüel derinliğini anlatmaya kalksak aylarca anlatsak bitmez askeri tarihin, siyasi tarihin, devrim tarihin gördüğü en karizmatik insandır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni Bu yüzden hayatımızdan fazla önemsiyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu tarihte gelmiş geçmiş hiçbir lider bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir dönüşüm sağlayamadı örneği yok.

Videonun tamamı böyle:

https://www.youtube.com/watch?v=PaQp2uRZL7w&t=6s