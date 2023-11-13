Yılmaz Özdil iki paylaşımla ortalığı salladı. Herkes bu paylaşımları konuşuyor

Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından son zamanlarda herkesin konuştuğu iki konuyu gündeme getirdi. Herkes, İsrail protestoları için yapılan eylemler ve Dilan Polat konusuna dikkat çeken Özdil'in paylaşımlarını konuşuyor.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Yılmaz Özdil iki paylaşımla ortalığı salladı. Herkes bu paylaşımları konuşuyor

İktidarın önce eleştirip, sonra fikrini değiştirdiği konular arasında bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Eyy..." çıkışıyla başlayan tepkilerin ardından yaşananlar gündemdeki sıcaklığını koruyor.

Geçtiğimiz yıllarda Hollanda'yı sözde eleştiren ve kendilerine "Reis'in gençliği" adını veren grup, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizi ilginç bir yöntemle protesto etmişti. Ellerine aldıkları portakalları önce bıçaklayan gençler, sonra portakaldan çıkan suyu içmişti.

"Eyy Sisi" diyerek zamanında Sisi'yi eleştiren Erdoğan, daha sonrasında Sisi'yle el sıkışırken fotoğraf çekilmişti.

"Eyy İsrail" diyerek İsrail'i eleştirenler Coca Cola'ya önce para vererek alıp, sonra sokaklara dökmüştü. Bugün de devlet teşvik desteğini verdiğini açıkladı. ABD'yi eleştirenler AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ise ellerinde Starbukcs kahveleriyle, Starbukcs'ın Türkiye şubelerinde oturma eylemi yapmıştı.

"İNSAN BİZDEN MEDET UMAN FİLİSTİNLİLERE ÜZÜLÜYOR"

Söz konusu eylemlerin, akılcı bir yönü olmadığını savunan Gazeteci Yılmaz Özdil, tüm bu konulara dikkat çekerek "Biz kendimize alışığız da, insan bizden medet uman Filistinlilere üzülüyor hakikaten" dedi. Özdil, şu ifadeleri kullandı:

Eyy Hollanda dediler, portakal kestiler, eyy Sisi dediler, mısır koçanı döktüler, eyy ABD dediler, Coca Cola döktüler, eyy İsrail deyip Starbucks kahvesi döküyorlar… Biz kendimize alışığız da, insan bizden medet uman Filistinlilere üzülüyor hakikaten.

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"MEMLEKETİN BEKASI ADINA ÇOK ENDİŞELENDİM"

Gündemde en çok yer eden konulardan biri olan Dilan Polat konusuna da değinen Özdil, dün paylaştığı bir Twitter (X) paylaşımında saat 17:30'a kadar Dilan Polat haberi ile karşılaşmadığını söyleyerek "Bu sessizlik nedeniyle memleketin bekası adına çok endişelendim, tedirginim" dedi.

Özdil şu ifadeleri kullandı:

Saat 17.30 oldu, sabahtan beri arıyorum tarıyorum, henüz bir Dilan Polat haberi yok, bu sessizlik nedeniyle memleketin bekası adına çok endişelendim, tedirginim…

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