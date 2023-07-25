Yılmaz Özdil ekrana çıkıp adları parayla anılan gazetecileri açıkladı

Editör: Özlem Kıral

2023 Genel Seçimleri’nden önce Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için çalıştığı kurumdan ayrılmak zorunda kalan Yılmaz Özdil, “para alan gazeteciler” tartışmasına keskin bir giriş yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil, “CHP memlekete bir iyilik yapsın, CHP’den dolaylı/dolaysız para alıp, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Atatürkçü diye parlatan, öyle olmadığını bile bile Kılıçdaroğlu’nu “kazanacak aday” ilan eden, Meral Akşener’e “masayı devirdi” diyen, Muharrem İnce’ye çekil baskısı yapan, kiralık mutant gazetecileri açıklasın… Madem bu işler “kurumsal” olarak yapılıyor, bence sözleşmeyle kiralanan gazeteciler için ihale açılsın, kiralamalar şeffaf olsun…” ifadelerini kullanarak siyasiler üzerinde CHP adına baskı oluşturan gazeteciler olduğunu savundu.

Halk TV ve CHP arasındaki reklam anlaşmasına değinen Özdil, “Dünya basın tarihinde ilk kez bir medya kuruluşu bir siyasi parti tarafından noter ihtarnamesiyle işten çıkarıldı… Senelerdir objektif gazeteci ayağına yatıp, bu haberi görmezden gelen gazeteciler var, acaba henüz bitmeyen sözleşmeler de mi var? Türk basın tarihinin en hazin belgesi… Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın” sözleriyle bu durumun gazetecilik etiğine aykırı olduğunu söyledi.

Medyanın Kılıçdaroğlu’nu seçimi kesin kazanacak algısı yaptığını söyleyen Özdil “Kılıçdaroğlu için “kazanacak aday” diyenlerin, medya marifetiyle buna inandıranların, Türkiye’ye nasıl bir kumpas kurduğunu herkes hazin bir şekilde gördü… Kiralık mutant gazeteciler tarafından, ekranda köşe tutmak uğruna milleti satan gazeteciler tarafından “kazanacak aday” diye pompalanan Kılıçdaroğlu şahane izah etti, “yenilgi olarak görmüyorum, kazanamadık ama kaybetmedik.” dedi.