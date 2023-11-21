Yılmaz Özdil, Özgür Özel Kürdistancı kadının elini öpünce lafı gediğine koydu. 'AKP'ye yerel seçim afişi hediye edildi'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz gün, İstanbul Kadıköy’de bulunan Süreyya Operasında Pervin Chakar’ın opera dinletisine katılmış, Pervin Chakar'ın elini öpmüştü. Olaydan sonra Özel’e siyasilerden ve gazetecilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Yılmaz Özdil, kendi sosyal medya hesabından Özgür Özel’e sert tepki gösterdi.
“YEREL SEÇİMİN SEÇİM AFİŞİ AKP’YE HEDİYE EDİLDİ!”
Özdil, kendi ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:
“Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi akp’ye hediye edildi!” dedi.