Yılmaz Vural yerle bir oldu

Düzenleme: Kaynak: Ajansspor
Yılmaz Vural yerle bir oldu

Menemen FK yeni teknik direktörünü buldu.

TFF 2. Lig'de sezon sona ererken şampiyon Amedspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Diyarbakır ekibinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızı 11 yıl aradan sonra şampiyon yapan ve Amedspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Mesut Bakkal ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda, karşılıklı anlaşarak yeni sezon için anlaşma sağlanamamıştır. Mesut Bakkal'a ve teknik ekibine yaşattıkları şampiyonluk ve verdikleri emekler için içten teşekkürlerimizi sunuyor, kariyerlerindeki başarıların devamını diliyoruz” denildi.

Mesut Bakkal'ın ayrılığı hala gündemdeki yerini korurken deneyimli teknik adamın sıradaki durağı ortaya çıktı.

Bakkal'ın TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

İzmir ekibiyle play-off'ta 24 Erzincanspor'a elenen Yılmaz Vural'ın takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

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