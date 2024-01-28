Yılmaz Vural yine başaramadı

Arnavutköy Belediyespor ile evinde 1-1 berabere kalan Menemen FK, bu sezon iç saha performansında büyük bir düşüş yaşıyor.

11 iç saha müsabakasının sadece 3'ünü kazanabilen sarı-lacivertli ekip, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle toplamda 19 puan kaybetti.

evlerindeki kötü performansın düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "En zor deplasmanlardan dahi galip gelebiliyoruz, ancak bir türlü iç sahada istikrarı sağlayamıyoruz. Evimizde puan kaybetmek, bizim için büyük bir dezavantaj. Bu tabloyu düzeltmek zorundayız. Eğer zirveye oynamak istiyorsak, iç sahada artık kayıplar yaşamamalıyız" şeklinde konuştu.