Erman Toroğlu VAR odasını yöneten asıl gücü açıkladı. Hakemleri parmaklarında oynatıyorlar

Kaynak: A Spor
Erman Toroğlu VAR odasını yöneten asıl gücü açıkladı. Hakemleri parmaklarında oynatıyorlar
Beşiktaş'ın VAR isyanı sonrası konuşan Erman Toroğlu VAR hakemlerini kimin manipüle ettiğini anlattı.

Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti.

Maçın 18. Dakikasında Hakem Ali Şansalan Salih Uçan ile Pounguras arasındaki ikili mücadele sonrası Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Ancak Şansalan pozisyonu VAR hakemi Metin Tokat’ın uyarısı sonrası monitörde izleyerek penaltı olmadığına karar verdi.

Mücadelenin hemen ardından Feyyaz Uçar VAR hakemine isyan ederken Erman Toroğlu’ndan çarpıcı bir yorum geldi.

VAR’daki manipülasyonun hakemler tarafından değil operatörler tarafından yapıldığını söyleyen Toroğlu, “VAR’daki operatörlerde takım tutan insanlar var Maalesef oynama yapıyorlar, saklanan ve gösterilen pozisyonların olduğu bilgisi geliyor” dedi.

İlgili Haberler
Fatih Terim yedikleri gol sonrası çıldırdı. Ettiği küfürleri canlı yayında bütün dünya duydu
Tadic'ten sınırları zorlayan itiraf
Tadic'ten sınırları zorlayan itiraf
Fenerbahçe maçı sonrası büyük itiraf: Kimi tutacağımı şaşırdım
Fenerbahçe maçı sonrası büyük itiraf: Kimi tutacağımı şaşırdım
Yılmaz Vural yine başaramadı
Altay Bayındır kaleye geçti. Yediği goller gündem oldu
Altay Bayındır kaleye geçti. Yediği goller gündem oldu
İki Gine karşılaştı. çeyrek finale bakın kim çıktı
İki Gine karşılaştı. çeyrek finale bakın kim çıktı
Ahmet Çakar'ın açıklaması olay oldu. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler tepki gösterdi
Crespo'dan İsmail Kartal'a özel istek: İkimizi birlikte oynatsın
Son Haberler
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu Dünya
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin' Video
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin'
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı Gündem
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı
İstanbul'un ilçeleri bir bir kara teslim oluyor Gündem
İstanbul'un ilçeleri bir bir kara teslim oluyor
Konya’da soba sızıntısı 3 can aldı Gündem
Konya’da soba sızıntısı 3 can aldı
Kullanılmayan iş yerinde adeta Escobar'ın deposu çıktı Gündem
Kullanılmayan iş yerinde adeta Escobar'ın deposu çıktı
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 100. doğum yıldönümünde anıldı / Mustafa Erkal Konuk Kalem
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 100. doğum yıldönümünde anıldı / Mustafa Erkal