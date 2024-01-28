Erman Toroğlu VAR odasını yöneten asıl gücü açıkladı. Hakemleri parmaklarında oynatıyorlar

Trendyol Süper Lig’in 23. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti.

Maçın 18. Dakikasında Hakem Ali Şansalan Salih Uçan ile Pounguras arasındaki ikili mücadele sonrası Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Ancak Şansalan pozisyonu VAR hakemi Metin Tokat’ın uyarısı sonrası monitörde izleyerek penaltı olmadığına karar verdi.

Mücadelenin hemen ardından Feyyaz Uçar VAR hakemine isyan ederken Erman Toroğlu’ndan çarpıcı bir yorum geldi.

VAR’daki manipülasyonun hakemler tarafından değil operatörler tarafından yapıldığını söyleyen Toroğlu, “VAR’daki operatörlerde takım tutan insanlar var Maalesef oynama yapıyorlar, saklanan ve gösterilen pozisyonların olduğu bilgisi geliyor” dedi.