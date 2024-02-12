Yılmaz Vural affını istedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta art arda ldğı yenilgilerle play off potasından uzaklaşan Menemen'de işler iyi gitmiyor.

Teknik direktör Yılmaz Vural "Futbol böyle bir şey, bazı şeyleri açıklayamazsınız. Çok atak yapmak kazanmak demek değil topu kaleye sokmanız lazım" diyerek taraftardan adeta özür diledi.

Vural sözlerine şöyle devam etti: Biz kaleye kadar çok iyi geldik ama rakibimiz bizden daha çok atak yaptı ve galip geldi. Bir taçtan sonra gol yedik başka da kalemize gelmediler ve ikinci yarıda bir kontra yaptılar birini kaçırdılar biri de gol oldu.

"BÖYLE ŞEYLER OLUR"

Hepsini toplasanız kalemize üç kere geldiler ikisi gol oldu. Ne kadar atak yaparsanız yapın iki golü önleyemiyorsanız yakınmanız boş. Bu bir netice oyunu. Bizim ilginçtir, altı deplasmanımızı da kazandık. Evimizde iki kere çıktık, iki kere kazandık iki kere berabere kaldık iki kere de kaybettik. Kramponu olan herkesi ciddiye almak gerek, almadığınız zaman böyle şeyler oluyor.