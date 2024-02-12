Yılmaz Vural affını istedi

Beyza Damgacıoğlu
Yılmaz Vural affını istedi
Fethiyespor'a mağlup olarak play-off potasından çıkan Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural'dan ilginç çıkış...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta art arda ldğı yenilgilerle play off potasından uzaklaşan Menemen'de işler iyi gitmiyor.

Teknik direktör Yılmaz Vural "Futbol böyle bir şey, bazı şeyleri açıklayamazsınız. Çok atak yapmak kazanmak demek değil topu kaleye sokmanız lazım" diyerek taraftardan adeta özür diledi.

Vural sözlerine şöyle devam etti: Biz kaleye kadar çok iyi geldik ama rakibimiz bizden daha çok atak yaptı ve galip geldi. Bir taçtan sonra gol yedik başka da kalemize gelmediler ve ikinci yarıda bir kontra yaptılar birini kaçırdılar biri de gol oldu.

"BÖYLE ŞEYLER OLUR"

Hepsini toplasanız kalemize üç kere geldiler ikisi gol oldu. Ne kadar atak yaparsanız yapın iki golü önleyemiyorsanız yakınmanız boş. Bu bir netice oyunu. Bizim ilginçtir, altı deplasmanımızı da kazandık. Evimizde iki kere çıktık, iki kere kazandık iki kere berabere kaldık iki kere de kaybettik. Kramponu olan herkesi ciddiye almak gerek, almadığınız zaman böyle şeyler oluyor.

İlgili Haberler
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?
Trabzonsporlu Pepe sevinçten yerinde duramadı! Afrika Kupası'yla böyle poz verdi
Trabzonsporlu Pepe sevinçten yerinde duramadı! Afrika Kupası'yla böyle poz verdi
Yılmaz Vural başaramadı
Yılmaz Vural Almanya'dan getirdi
Yılmaz Vural Almanya'dan getirdi
Yılmaz Vural yine başaramadı
Yılmaz Vural'a özendi. Dünya Trabzonspor'un eski hocası Bjelica'nın hareketini konuşuyor
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Son Haberler
Öfkeli taraftarlar: Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı Spor
Öfkeli taraftarlar: Giresunspor'un kapısına kilit koymadığınız kaldı
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı? Spor
Leipzig Real Madrid maçı ne zaman? Arda Güler oynayacak mı?
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi Gündem
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalan tabyanın hali içler acısı! Kaderine terk edildi
15 yıldır dünyanın en uzun insanı Yaşam
15 yıldır dünyanın en uzun insanı
Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş Magazin
Maraz Ali'nin son hali ortaya çıktı. Hey gidi Alakurt hey.. Yıllar seni de eskitmiş
Biracılara kötü haber geldi. Artık bu işin sonu geldi Ekonomi
Biracılara kötü haber geldi. Artık bu işin sonu geldi
İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi Ekonomi
İnşaat maliyetleri endeksi aralıkta artış gösterdi