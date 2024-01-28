Fatih Terim yedikleri gol sonrası çıldırdı. Ettiği küfürleri canlı yayında bütün dünya duydu

Yunanistan Süper Ligi’nin 20. Haftasında Fatih Terim’in başında olduğu Panathinaikos PAOK deplasmanına çıktı.

Touba Stadyumu’nda oynanan maçta Fatih Terim’in öğrencilerini 2-1 mağlup etti.

PAOK’un 43. Dakikada Kiril Despodov ile attığı ilk gol sonrası ise ortalık bir anda karıştı.

Ani bir kontra ataktan fileleri havalandıran ev sahibi takımın golü ofsayt olma ihtimali ile VAR tarafından incelendi.

Hakemin ofsayt olmadığına karar verip orta noktayı göstermesi üzerine Fatih Terim ve yardımcısı Necati Ateş çıldırdı.

Deneyimli teknik adam kendisini çeken kameraları unutup hakeme küfürler ederken Necati Ateş yoğun itirazdan sarı kart gördü.