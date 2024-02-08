Yılmaz Vural Almanya'dan getirdi

Kaynak: İHA
Yılmaz Vural Almanya'dan getirdi
Menemen FK, Almanya'nın Bonner SC takımından Burak Yasin Yeşilay'ı transfer ettiğini açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 39 puanla play-off potasında bulunan Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Atakan Üner, Mazlum Demir, Kıvanç Küçükkarış, Sedat Cengiz ve Emre Gündoğdu'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, bir transfer daha yaptı.

İzmir ekibi, Almanya'nın Bonner SC takımında oynayan 22 yaşındaki forvet Burak Yasin Yeşilay'ı kadrosuna dahil ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

gfvjzm7w0aald-w.jpg

Kulüpten verilen bilgiye göre, "Almanya'nın Bonner SC takımından 22 yaşındaki forvet Burak Yasin Yeşilay ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Burak Yasin Yeşilay'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İlgili Haberler
Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası
Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası
Beşiktaş değil Çıldırtantaş! Peki Santos Sergen Yalçın'ı nasıl yendi? Gürel Yurttaş yazdı
Yılmaz Vural yine başaramadı
Yılmaz Vural'a özendi. Dünya Trabzonspor'un eski hocası Bjelica'nın hareketini konuşuyor
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Yılmaz Vural inat etti. Isparta tribünleri dondu kaldı
Yılmaz Vural bu kez olmadı! Mağdur edebiyatı da yapmadı
Yılmaz Vural neye uğradığını şaşırdı. Görünce dondu kaldı
Son Haberler
Gençlerbirliği'nden tepki. Sinan Kaloğlu hakeme ne söylediğini açıkladı Spor
Gençlerbirliği'nden tepki. Sinan Kaloğlu hakeme ne söylediğini açıkladı
Üsküdar'da esnaf ziyareti sırasında gündem olan diyalog: 'Ben AK Parti'ye oy veriyorum ama size helal olsun' Video
Üsküdar'da esnaf ziyareti sırasında gündem olan diyalog: 'Ben AK Parti'ye oy veriyorum ama size helal olsun'
Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası Spor
Bursaspor’a seyircisiz oynama cezası
İYİ Parti İstanbul'un 6 ilçesinde daha adaylarını açıkladı. İşte o ilçeler ve adaylar Gündem
İYİ Parti İstanbul'un 6 ilçesinde daha adaylarını açıkladı. İşte o ilçeler ve adaylar
Marmaray'da raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti Gündem
Marmaray'da raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR çarpıştı. 2 ölü, 15 yaralı Gündem
İzmir'de fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile TIR çarpıştı. 2 ölü, 15 yaralı
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı taraftar kahroldu Spor
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı taraftar kahroldu