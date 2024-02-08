Yılmaz Vural Almanya'dan getirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 39 puanla play-off potasında bulunan Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Atakan Üner, Mazlum Demir, Kıvanç Küçükkarış, Sedat Cengiz ve Emre Gündoğdu'yu renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, bir transfer daha yaptı.

İzmir ekibi, Almanya'nın Bonner SC takımında oynayan 22 yaşındaki forvet Burak Yasin Yeşilay'ı kadrosuna dahil ettiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kulüpten verilen bilgiye göre, "Almanya'nın Bonner SC takımından 22 yaşındaki forvet Burak Yasin Yeşilay ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Burak Yasin Yeşilay'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.