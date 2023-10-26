Yılmaz Vural'ın yeni takımı belli oldu. Büyük sürpriz

Editör: Fatma Demirkaya

Türk futbolunda en çok takım çalıştıran hocalardan biri olan Yılmaz Vural, son olarak çalıştığı Malatyaspor'dan deprem dönemi sonrası takım ligden çekilince ayrılmıştı.

O günden bu yana adı sık sık çeşitli takımlarla anılan Vural, hiçbirinde de anlaşma sağlayamamıştı.

70 yaşındaki Yılmaz Vural'ın yeni takımının belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural’ın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için profesyonel futbol camiamızın en tecrübeli isimlerinden Sn. Yılmaz Vural ile anlaşma sağlamıştır. Vural ve ekibine hoş geldin diyor, Şanlı Armamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Daha önce İzmir’de Karşıyaka ve Göztepe’yi çalıştıran Vural, 2017 yılında Göztepe’yi 1. Lig play-off finalinde şampiyon yaparak, Süper Lig’e çıkartmayı başarmıştı.