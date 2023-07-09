Yine bir göçmen teknesi faciası: 1 kişi öldü 10 kişi kayıp

Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan teknenin Tunus açıklarında batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 11 göçmen kurtarıldı. En az 10 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

Yine bir göçmen teknesi faciası: 1 kişi öldü 10 kişi kayıp

Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışan göçmen teknesinin Tunus açıklarında batması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 göçmen kurtarıldı.

Avrupa’da daha iyi bir yaşam umuduyla göç etmek isteyen Tunuslu göçmenleri taşıyan teknede kaç kişinin olduğu bilinmezken, en az 10 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

İnsan Hakları Grubu Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu yaptığı açıklamada, tekne batması sonucu ölü ve kayıp sayısının 608’e ulaştığını ve sahil güvenliğin Tunus kıyılarından yaklaşık 33 bin kişinin teknelere binmelerini engellediğini belirtti. (İHA)

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Sağanak yağış asma köprüyü yıktı Yaşam
Sağanak yağış asma köprüyü yıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da Dünya
Polonya Cumhurbaşkanı Ukrayna'da
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı Yaşam
Sağanak yağış nedeniyle cami sular altında kaldı
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı Yaşam
Zonguldak-İstanbul yolu ulaşıma kapandı
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir? Keşfet
Shea yağının faydaları neler? Shea yağı neye iyi gelir?
Dereler yollara taştı Yaşam
Dereler yollara taştı