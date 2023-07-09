Yine bir göçmen teknesi faciası: 1 kişi öldü 10 kişi kayıp

Tunus açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. Tunus’tan İtalya’ya geçmeye çalışan göçmen teknesinin Tunus açıklarında batması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 göçmen kurtarıldı.

Avrupa’da daha iyi bir yaşam umuduyla göç etmek isteyen Tunuslu göçmenleri taşıyan teknede kaç kişinin olduğu bilinmezken, en az 10 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

İnsan Hakları Grubu Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu yaptığı açıklamada, tekne batması sonucu ölü ve kayıp sayısının 608’e ulaştığını ve sahil güvenliğin Tunus kıyılarından yaklaşık 33 bin kişinin teknelere binmelerini engellediğini belirtti. (İHA)