Yine bir tır yine bir kurye ölümü

Kaynak: Haber Merkezi
Yine bir tır yine bir kurye ölümü
26 Aralık tarihinde tır çarpması sonucu yaralanan moto kurye Mehmet Nazif Yektir bugün hastanede hayatını kaybetti.

Kuryehaber’in haberine göre, Moto kurye ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. 26 Aralık tarihinde Kocaeli’nin Gölcük Karaköprü civarında saat 11.00 sularında kendisine tır çarpan moto kurye Mehmet Nazif Yektir, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları kazanın şu şekilde gerçekleştiğini söyledi: “Tırın ana yola çıktığı tali yolda DUR tabelasına uymadığı için seyir halindeki arkadaşımıza vurması sonucu kaza meydana geliyor. Mehmet ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.”

Yektir’in cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

Yektir’in ölümü ile son bir haftada 5. kurye hayatını kaybetti.

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