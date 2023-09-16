Yine ciğerlerimiz yanıyor. İzmir, Bolu ve Ankara’da orman yangınları devam ediyor

Türkiye’nin yine ciğerleri yanıyor. İzmir, Bolu ve Ankara'da orman yangını çıktı. Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını ise kontrol altına alındı. Ekiplerin 3 ilde alevlerle mücadelesi sürüyor.

KAYNAK: AA
Yine ciğerlerimiz yanıyor. İzmir, Bolu ve Ankara’da orman yangınları devam ediyor

Bolu, Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesi Zeyneller Yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda 4 helikopter, 9 arazöz, 4 iş makinesi, 2 su ikmal aracı, 10 ilk müdahale aracı ve 80 personel ile müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

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İZMİR

Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tahtalı Barajı havzasında geniş bir alana yayılan yangının sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ve havadan ekip sayısı artırıldı.

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Yangın söndürme çalışmalarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü gece görüşlü olmak üzere 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale aracı ile 500 personelin katıldığı öğrenildi.

Yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği, güvenlik amaçlı olarak Menderes ilçe merkezi ile Gümüldür mevkisindeki mahalleleri birbirine bağlayan kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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3 GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Denizden ve Tahtalı Barajı'ndan su alan uçak ve helikopterler, yangın için kısa aralıklarla görev yapabiliyor.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alev ve dumanların azaldığı, yangının ilerleme hızının da yavaşladığı gözleniyor.

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Hava kararmadan kontrol altına alınmaya çalışılan yangın için 3 gece görüş özelliği olan helikopterin de göreve aralıksız devam ettiği ifade edildi.

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ANKARA

Kızılcahamam'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Meşeler Yaylası Akyarma mevkisinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

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3 ilde ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

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Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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