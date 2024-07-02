Yine düğün konvoyu yine trafik!

Kaynak: İHA
Yine düğün konvoyu yine trafik!

Karabük'te 3 şeritli yolu kapatan düğün konvoyundaki gelin arabası zikzak çizerek ilerledi. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attıkları ve trafiği etkiledikleri için tepki topladılar.

Karabük'te 3 şeritli yolu kapatan bir düğün konvoyu, gelin arabasının zikzak çizerek ilerlemesi nedeniyle tepki topladı. Bu sorumsuz davranış, hem konvoydaki kişilerin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkiledi.

Olay, Karabük'ün yoğun trafiğe sahip ana yollarından birinde gerçekleşti. Düğün konvoyundaki araçlar, yolun üç şeridini de kapatarak ilerledi. Gelin arabasının zikzak çizmesi, diğer sürücülerin zor anlar yaşamasına ve trafik akışının durmasına neden oldu. Yolun kapatılması ve tehlikeli sürüş, diğer sürücüler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Son Haberler
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi Dünya
Bir öğretmen canlı yayında iç çamaşırını gösterdi
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı Video
Amerikalı kadın 10 bin dolarlık check-up'ı Türkiye'de 2 bin dolara yaptırdı
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi Dünya
Nijerya'da kolera salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi
Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar Yerel Haberler
Plaj karıştı. Dakikalarca birbirlerini bıçakladılar
Ah be çocuklar 2-0'ken bu yapılır mı Spor
Ah be çocuklar 2-0'ken bu yapılır mı
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler Yaşam
Küçük kızlarının ilk adımlarına sevinirken kendilerini kaybettiler