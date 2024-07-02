Yine düğün konvoyu yine trafik!

Karabük'te 3 şeritli yolu kapatan bir düğün konvoyu, gelin arabasının zikzak çizerek ilerlemesi nedeniyle tepki topladı. Bu sorumsuz davranış, hem konvoydaki kişilerin hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attı ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkiledi.

Olay, Karabük'ün yoğun trafiğe sahip ana yollarından birinde gerçekleşti. Düğün konvoyundaki araçlar, yolun üç şeridini de kapatarak ilerledi. Gelin arabasının zikzak çizmesi, diğer sürücülerin zor anlar yaşamasına ve trafik akışının durmasına neden oldu. Yolun kapatılması ve tehlikeli sürüş, diğer sürücüler tarafından büyük tepkiyle karşılandı.