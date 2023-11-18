Yine İstanbul yine ambulansa trafiği açmaya çalışan motosikletli...

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün trafikte kalan ambulansa yolu açmaya çalıştı. Tek tek yolu kapatan araçlara yanaşarak uyaran motosiklet sürücüsü ambulansın yolunu açtı
18 Kasım 2023 Cumartesi
İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün trafikte kalan ambulansa yolu açmaya çalıştı. Tek tek yolu kapatan araçlara yanaşarak uyaran motosiklet sürücüsü ambulansın yolunu açtı
İstanbul'da bir motosiklet sürücüsünün trafikte kalan ambulansa yolu açmaya çalıştı. Tek tek yolu kapatan araçlara yanaşarak uyaran motosiklet sürücüsü ambulansın yolunu açtı