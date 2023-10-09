Yine Melih Gökçek yine dezenformasyon, Tekirdağ’daki trafik kazasını Filistin diye paylaştı

Melih Gökçek’in “Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu Tankla araçlarında ezdi” diyerek paylaştığı fotoğrafın Çorlu’daki bir trafik kazasına dair olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yine Melih Gökçek yine dezenformasyon, Tekirdağ’daki trafik kazasını Filistin diye paylaştı

AKP’nin görevden aldığı eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir fotoğrafı X hesabından “İsrail de #Vahşet devam ediyor. Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu Tankla araçlarında ezdi” sözleriyle paylaştı.

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GÖRÜNTÜ ASLINDA FİLİSTİN’DEN DEĞİL TEKİRDAĞ’DAN

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Paylaşımı inceleyen doğrulama kontrolü platformu Doğruluk Payı, fotoğrafın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir trafik kazasına dair olduğunu duyurdu. Konuya dair incelemede şu ifadelere yer verildi:

“Bir Twitter hesabının 8 Ekim 2023’te paylaştığı bir araba enkazı fotoğrafının, İsrail – Hamas çatışmalarında çekildiği iddia edildi.

Sosyal medyada dolaşımda olan ve hızla yayılan bu iddia, bir araba enkazına ait fotoğrafın İsrail – Hamas çatışmaları sırasında çekildiğini iddia ediyor. İddiaya göre araç, İsrail askerlerinin Filistinli bir baba ve çocuğuna saldırısı sonunda bu hale gelmiş. İddianın doğruluk kontrolü tersine görsel arama yöntemleriyle mümkün. Bu yolla yapılan bir arama, söz konusu kaza fotoğrafının 2016’da Tekirdağ / Çorlu’da yaşanan bir araç kazasına ait olduğunu gösteriyor.

Kaza, taş yüklü bir hafriyat kamyonunun aracın üzerine devrilmesi sebebiyle gerçekleşmiş. Çorlu’nun Önerler Mahallesinde meydana gelen kazada araç içindeki beş kişi ve kamyonun sürücüsü, yaralı olarak kurtulmuş.”

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