Melih Gökçek yine tutturamadı. Filistin'le ilgili yaptığı bir paylaşım daha yalan çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından, ‘Hamas-İsrail savaşından etkilenen çocuklar’ notuyla paylaştığı videonun Filistin’de değil, 2022 yılında İdlib’de kaydedildiği ortaya çıktı.

Melih Gökçek yine tutturamadı. Filistin'le ilgili yaptığı bir paylaşım daha yalan çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kendinden sıkça söz ettiren Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hamas-İsrail savaşında da bu paylaşımlarına devam etti.

VİDEO FİLİSTİN’DE DEĞİL 2022 YILINDA İDLİB’TE ÇEKİLMİŞ

Melih Gökçek, İdlib’teki mülteci kampında kaydedilen bir videoyu “Dinlerken yüreğim parçalanıyor kahrolasın İsrail” notuyla görüntüler Filistin'de kaydedilmiş gibi sosyal medya hesabı X’den paylaştı.

Videodan alınan ekran görüntüleriyle tersine görsel arama yaptığımızda videonun hem eski tarihli hem de İsrail Hamas savaşı ile ilgili olmadığı görülüyor.

Video, haber sitelerinde “Suriyeli kız çocuğu: Bizim suçumuz ne ki üşüyoruz!” başlığı ile yer bulmuş. Videonun ilk haberleştirildiği tarih ise 7 Aralık 2022.

Haberin detaylarında videonun İdlib’de bir mülteci kampında kaydedildiği bilgisi yer alıyor. Babasını savaşta kaybettiğini söyleyen kız çocuğu, kampta uyurken üşüdüğünü ve aç uyuduğunu aktarıyor.

Mülteci kamplarında yaşayan yerinden edilmiş Suriyeliler, ısınma, sanitasyon, içme suyu ve temel sağlık hizmetlerine yetersiz erişim nedeniyle zorlu koşullarla karşı karşıya kalıyor. Birleşmiş Milletler’e göre Suriyelilerin yüzde 90’ı artık yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve 12,4 milyon insan gıda sıkıntısı çekiyor.

Save The Children platformu, 15 Mart 2023 itibariyle Suriye’de yaklaşık 6 milyon çocuğun savaşta doğduğunu ve bir milyon çocuğun da komşu ülkelerde mülteci olarak dünyaya geldiğini aktarıyor.”

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Teyit.org konuya ilişkin yaptığı incelemede şu ifadeleri kullandı:

“7 Ekim 2023’te başlayan İsrail Hamas Savaşı hakkında sosyal medyada birçok şüpheli bilgi dolaşıyor. Paylaşımlardan birinde, videodaki çocukların İsrail Hamas savaşı nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlattıkları öne sürüldü."

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞINDA DAHA ÖNCE DE ÇUVALLAMIŞTI

Gökçek’in daha önce ‘Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu Tankla araçlarında ezdi’ diyerek paylaştığı fotoğrafın Çorlu’daki bir trafik kazasına dair olduğu ortaya çıkmıştı. Gökçek Filistin yapımı bir kısa filmin perde arkasını ise ‘İsrail tiyatrosu‘ notuyla paylaşmıştı.

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