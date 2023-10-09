Hamas'tan İsrail’e 'infaz' tehdidi: Vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze’de sivillerin hedef alınmasına devam edilmesi halinde İsrailli rehinelerin infaz edileceğini açıkladı. Açıklamada infaz görüntülerinin yayınlanacağı da ifade edildi.

KAYNAK: İHA
Hamas'tan İsrail’e 'infaz' tehdidi: Vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken Hamas, İsrail’i esirleri infaz etmekle tehdit etti.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, İsrail’in evlerindeki masum sivilleri hedef almaya devam etmesi halinde bundan sonra rehineleri infaz edeceklerini söyledi.

Ebu Ubeida, "Bu saatten itibaren, halkımıza herhangi bir uyarı yapılmaksızın hedef alınması, sivil rehinelerin infazıyla karşılık bulacak ve bu görüntülü ve sesli olarak yayınlanacak" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada, 100’den fazla kişinin Hamas tarafından esir alınarak Gazze'ye götürüldüğüne inanıldığını aktardı.

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sivil yerleşim yerini, hükümet binasını ve camiyi hedef aldı.

Çatışmalar 3’üncü gününde devam ederken her iki tarafta da can kaybı artıyor. İsrail tarafında 900 kişi hayatını kaybetti, 157’si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.

Filistin tarafından ise şu ana kadar 560 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 900 kişi de yaralandı.

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