Melih Gökçek sosyal medyada yine tutturamadı. "Bombalandı" dediği kilisenin zarar görmediği açıklandı. Kilise Melih Gökçek'i yalanladı

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yine yalan haber paylaştı. Yapılan yalan paylaşımların ardından iddiaların yanlış olduğu açıklandı. Melih Gökçek'in tweetinin ise hala durduğu, silinmediği görülüyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Melih Gökçek sosyal medyada yine tutturamadı. "Bombalandı" dediği kilisenin zarar görmediği açıklandı. Kilise Melih Gökçek'i yalanladı

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

AKP’li Melih Gökçek, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İsrail-Filistin savaşına ilişkin geçmişte yaşanmış olayları yeniymiş gibi Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek bu kez de İsrail’in dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi’ni bombaladığını iddia ederek bir video paylaştı.

Gökçek’in ortaya attığı iddia "Doğruluk Payı" isimli teyit hesabı tarafından yalanlandı.

Doğruluk Payı’nın hesabından yapılan paylaşımda, “Aziz Porphyrios Kilisesi, bombalama iddialarının yayılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden iddiaların yanlış olduğunu, kiliseye dokunulmadığını duyurdu” denildi.

5654.png

8.png

DAHA ÖNCE DE YALAN HABERLER PAYLAŞMIŞTI

('ABU BAKEROĞLU' HİKAYESİ)

Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’ın fotomontajlı bir fotoğrafını kullanan Gökçek bir şehit hikayesi uydurdu. Gökçek, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında Aboubakar’ın Somali’den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etmişti. Gökçek’in hikayesine göre “Abu Bakeroğlu”, PKK’nın karakol saldırısında şehit düştü.

hsahs.png

HATAYI DANIŞMANINA YÜKLEMİŞTİ

Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ile yaptığı hatayı kısa sürede fark etti. Hemen yaptığı paylaşımını sildi ve yeni bir açıklama paylaşımı yaparak suçu danışmanına yüklemişti.

878.png

(JELİBON REZERVİ)

Melih Gökçek, Sözcü yazarı Muratoğlu’nun Ankara Masası TV yayınında “Adıyaman’da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı” ironisini gerçek sanıp katıldığı canlı yayında olayı gerçekmiş gibi şu sözlerle anlatmıştı.

… Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.

54787.png

İlgili Haberler
Bankalara çok konuşulacak kredi teklifi. O uygulamadan 'vazgeçin' çağrısı
Yine Melih Gökçek yine dezenformasyon, Tekirdağ’daki trafik kazasını Filistin diye paylaştı
Gökçek’in bürokratından büyük vurgun. “Toplum Yararına Programı” kendi yararına kullandı
ABB’de Melih Gökçek dönemi bürokratına yolsuzluk davası: ‘İŞKUR programıyla 500 kişiyi işe alındı gösterip, maaşlarının yarısını topladı’ iddiası
AKP'de Ankara ve İstanbul için aday adayları belli oldu
Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti Ekonomi
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi Gündem
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı Siyaset
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı
Bu kehanet gerçekleşirse hepimiz yandık Gündem
Bu kehanet gerçekleşirse hepimiz yandık
Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk Gündem
Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk
Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir Şifalı Bitkiler
Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı