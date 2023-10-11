Melih Gökçek sosyal medyada yine tutturamadı. "Bombalandı" dediği kilisenin zarar görmediği açıklandı. Kilise Melih Gökçek'i yalanladı

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

AKP’li Melih Gökçek, sosyal medya üzerinden yanıltıcı paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

İsrail-Filistin savaşına ilişkin geçmişte yaşanmış olayları yeniymiş gibi Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek bu kez de İsrail’in dünyanın en eski kiliselerinden biri olan Aziz Porphyrius Kilisesi’ni bombaladığını iddia ederek bir video paylaştı.

Gökçek’in ortaya attığı iddia "Doğruluk Payı" isimli teyit hesabı tarafından yalanlandı.

Doğruluk Payı’nın hesabından yapılan paylaşımda, “Aziz Porphyrios Kilisesi, bombalama iddialarının yayılmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden iddiaların yanlış olduğunu, kiliseye dokunulmadığını duyurdu” denildi.

DAHA ÖNCE DE YALAN HABERLER PAYLAŞMIŞTI

('ABU BAKEROĞLU' HİKAYESİ)

Beşiktaş’ın eski golcüsü Aboubakar’ın fotomontajlı bir fotoğrafını kullanan Gökçek bir şehit hikayesi uydurdu. Gökçek, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan paylaşımında Aboubakar’ın Somali’den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu iddia etmişti. Gökçek’in hikayesine göre “Abu Bakeroğlu”, PKK’nın karakol saldırısında şehit düştü.

HATAYI DANIŞMANINA YÜKLEMİŞTİ

Gökçek, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları ile yaptığı hatayı kısa sürede fark etti. Hemen yaptığı paylaşımını sildi ve yeni bir açıklama paylaşımı yaparak suçu danışmanına yüklemişti.

(JELİBON REZERVİ)

Melih Gökçek, Sözcü yazarı Muratoğlu’nun Ankara Masası TV yayınında “Adıyaman’da iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı” ironisini gerçek sanıp katıldığı canlı yayında olayı gerçekmiş gibi şu sözlerle anlatmıştı.

… Araştırmış bulmuş ve kapatmışlar. Buralarda petrol olduğu ortaya çıkıyor. Bugüne kadar bunları araştırtmamışlar bile. Şimdi hepsini teker teker buluyor. Sadece Adana’da bulduğu 1 milyar. Adana’da yeni bir şey daha bulmuşlar. Bugün gazetede okudum. Ne anlama geldiğini de bilmiyorum. İtiraf edeyim. Araştıracağım ki bileyim. Onun adı var. Çocuklar yer ya. Jelibon. Jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yeraltında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Bu ne anlama gelmiyor bilmiyorum. Bugünkü medyaya baktım. (Fake falan olmasın başkanım? sorusu üzerine) Hayır fake değil. Resmî şey. Arka arkaya bulunuyor.