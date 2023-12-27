Yiyip içip hesap ödemeden kaçtılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi üzerinde bulunan bir kafede Olay, geçtiğimiz günlerde, iddiaya göre kimliği belirsiz çift, araçları ile kafenin önüne park ettikten sonra içeri girip güvenlik kamerasının görmedi bir masaya oturdu.

Şahıslar, nargile, tatlı gibi onlarca sipariş verip uzun uzun oturup keyif yaptı. Önce masadan adam daha sonrasında da kadın kafenin kalabalık olmasından faydalanarak telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kafeden kaçtı.

Şahısların masalarında olmadığını fark eden iş yeri sahibi, şüphe üzerine güvenlik kamerasını kontrol edince şahısların kaçtığını fark etti.

Yaklaşık 2 bin TL tutan hesabı ödemeden ayrılan şahısları ise kafenin güvenlik kamerası kaydetti.

"MASADA KİMSE YOK VE HER ŞEY YENİLİP İÇİLMİŞ"

Konu ile ilgili konuşan işyeri sahibi Mehmet Kıyak,” Bundan 3-4 gün önce bir çift geldi. İçeri girdiler ve hiç kaçacak gibi bir halleri yoktu. Meyve tabağı, fondü, pasta, tatlı gibi şeyleri yediler. O sırada kalabalık bir grup içeri girdi. Biz onlar ile ilgileniyorduk. 10 dakika sonra baktık ki masada kimse yok ve her şey yenilip içilmiş. Biz de merak ettik ve güvenlik kamerasını inceledik. Kamerada görünmeyen tek bir masamız var. Onlar da o masada oturuyorlardı. Telefon ile konuşuyor numarası yapıp ayrılmışlar. Buradaki amacımız kaçan parayı almak değil. Masadaki fondü bizi fakir etmedi. Onları da zengin etmeyecek. Esnaf arkadaşlarımız bilgilensin ve bu şahıslar da utansınlar istiyoruz. Yaptıkları hırsızlıktan beter. Burada hizmet alıyor, yiyor ve içiyorsun. Hesap ödemeden kaçıp gidiyorsun. Hesapları 2000 liranın üstünde tutmuştu. Amacımız şikayetçi olup bu işin peşinden koşmak değil” dedi.