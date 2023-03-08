ÖSYM ertelenen YKS tarihleri için duyuru yaptı. YKS’ye girecek aday öğrenciler YKS başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman? 2023 YKS başvuruları başladı mı?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ardından ÖSYM YKS de dahil pek çok sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Sınava girecek adaylar YKS tarihlerinin açıklanmasını bekliyordu. ÖYSM YKS başvuru tarihlerinin belli olduğunu duyurdu. İşte YKS başvuru tarihi..

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM açıklaması ile YKS başvuruları 8 - 23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00’den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

2023 YKS NE ZAMAN?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

Öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.