Çağlar Söyüncü karar verdi

Fenerbahçe'nin ocak ayında Atletico Madrid'den yarım sezonluğuna kiraladığı Çağlar Söyüncü, sarı-lacivertli forma altında ilk golünü son oynanan Kayserispor maçında atmıştı. Satın alma opsiyonu olmayan ve Fenerbahçe'deki durumu belirsizliğini koruyan Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.

Relevo'nun aktardığı habere göre Çağlar Söyüncü kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Haberde milli futbolcunun Diego Simeone'nin takımında yerinin olmadığı, Savic ve Hermoso'nun olası ayrılıkları da düşünüldüğünde Atletico Madrid'in yeni sezon öncesi 2 defans oyuncusu transfer edeceği aktarıldı.

Çağlar Söyüncü, gol attığı Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Takımın galibiyeti daha önemli. Burada aslolan Fenerbahçe'dir. Elimizden geldiğince buraya layık olmaya çalışacağız. Fenerbahçeli olmak gerçekten ayrıcalık." ifadelerini kullanmıştı.

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katmış ve 27 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.