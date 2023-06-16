YKS saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? YKS'de kaç soru olacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) için geri sayım başladı.

Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın gerçekleştirilecek. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'ye ilişkin ayrıntılar 2023 kılavuzunda paylaşılmıştı. Peki, YKS'nin oturumları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının saatleri...

CUMARTESİ

2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak. YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

PAZAR

İkinci oturum AYT de 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

YKS'YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu.

17 ve 18 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.