Yoğun bakımdan ilk açıklama geldi. Nuri Alço'nun yatırıldığı hastane duyurdu

Kaynak: Cumhuriyet
Yoğun bakımdan ilk açıklama geldi. Nuri Alço'nun yatırıldığı hastane duyurdu
Beynine pıhtı atması sonucunda yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço’nun son durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı. Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğu be bilincinin açık olduğu belirtildi.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nuri Alço evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Kendisine yapılan ilk müdahaleler sonrasında tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırılan Nuri Alço hakkında hastaneden açıklama geldi.

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BİLİNCİ AÇIK

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada Nuri Alço’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bilincinin de açık olduğu belirtilerek paylaşılan bilgi şu şekilde:

"Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Nuri Alço’nun eşi tarafından yapılan açıklamada Nuri Alço’nun durumunun iyi olduğu ve bilincinin açık olduğu belirtildi. Burcu Alço’nun açıklaması şu şekilde:

“Eşim beynine pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Bunu da atlatacağız"

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