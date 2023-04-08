8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bangladeş'i görünce Atatürk'e şükranlarını sundu

Bangladeş'i görünce Atatürk'e şükranlarını sundu

Bangladeş'e giden Türk gezgin, ülkenin acı halini gördükten sonra Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarını sundu.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:30
Takip Et

Bangladeş'e giden Türk gezgin Atatürk'e minnetini böyle anlattı

Bangladeş'i görünce Atatürk'e şükranlarını sundu
+
Aa
-

Bangladeş'e giden Türk gezgin, ülkeye dair izlenimlerini aktardığı bir video paylaştı. 

OdaTV'nin haberine göre, Arda Pazır isimli gezgin seyahat ettiği yerleri YouTube kanalından paylaşarak tecrübelerini takipçilerine aktarmaya devam ediyor. 

Son olarak 1975 yılında İngiliz sömürgesinden çıkan Bangladeş'i ziyaret eden gezgin Arda Pazır izlenimlerini aktarmak için bir video çekti. Bangladeş'te dilenciler şehri olarak bilinen Dakka'yı gezen Arda Pazır bölgede yaşanan sefalete ve fakirliğe dikkat çekti. 

Bagladeş nüfusunun 170 milyon olduğu belirtilirken yüz ölçümünün Türkiye'nin yarısından daha küçük olduğu ifade edildi. 

Arda Pazır Bangladeş'le ilgili ifadelerinde "Bu zamana kadar gördüğüm en fakir ülke burası. Çok acı ama bunlar gerçek. İnsan hayatı burada çok değersiz. Mustafa Kemal Atatürk'e şükürler olsun" diyerek izlenimlerini anlattı. 

O görüntüler sosyal medyada viral olurken video binlerce kez izlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
4
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
5
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
6
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Kupa yorgunu Başakşehir Sivas deplasmanına 2 eksikle geldi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Çad Almanya Büyükelçisinin 'ülkeyi terk etmesini' istedi
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Samsunspor'da Göztepe yenilgisinin nedeni ortaya çıktı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
﻿Gabonlu Dina’nın avukatı Kerim Bahadır Şeker: Hukuku ayaklar altına alan bir kararla karşı karşıya kalındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.