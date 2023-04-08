8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı

Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı

Yeniçağ yazarı Naim Babüroğlu, ABD'li ünlü tarihçi Justin McCarthy'in Mustafa Kemal Atatürk için söylediği sözleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:53
Takip Et

ABD'li tarihçi Justin McCarthy Atatürk’ü anlattı

Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
+
Aa
-

Dünyaca ünlü ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, Türkler'in Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduğunu ve Türkler'in Atatürk’ün liderliğinde düşmanlardan kurtulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Justin McCarthy, 2016'da yaptığı konuşmada Türklerin savaşlar nedeniyle büyük acılar yaşadığını ve Atatürk’ün olmaması durumunda nelerin yaşanabileceğini de anlattı.

Yeniçağ yazarı ve ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy'in 2016 yılında Mustafa Kemal Atatürk için söylediği sözleri paylaştı. 

"TÜRKLER ATATÜRK’E ÇOK ŞEY BORÇLU"

Babüroğlu'nun paylaşımı şöyle: 

"Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy Atatürk için şöyle der:

'Türkiye 1. Dünya Savaşını kaybetmiş ve adeta yıkılmıştı. Türkler artık yenilmişti ve başlarına gelecek her şeyi kabul edeceklerdi. Başlarında bir hükümet vardı ve bir vatan haini olan Damat Ferit tarafından yöneliyordu, İtilaf ülkelerinin istedikleri her şeyi yapmak istiyorlardı. İtilaf ülkeleri, Türkleri sonsuza kadar yok etmek istiyorlardı. Sevr’de büyük bir Ermenistan, büyük bir Kürdistan olacaktı ve Türklere küçük bir yer verilecekti. İngilizler, Fransızlar, Yunanlar, İtalyanlar toprakları paylaştı. İtilaf devletleri aslında her şeyi almak istiyordu. Geriye kalan ise çok küçük bir yerdi. Ve bütün Osmanlı’nın borçlarının o küçük devlet tarafından ödemesini istiyorlardı. Aslında yapmak istedikleri şey, Türkleri devamlı olarak zayıf bırakmaktı, bunu yapmak için Türklerin ordusu olmamalıydı, işte o küçük devlette bir ordu olmayacaktı. Devlet tamamen iflas halinde olacaktı. O küçük devlet, mallarını yurtdışına gönderemeyecekti. Ama bunlar olmadı, çünkü Türkler Atatürk’ün liderliğinde düşmanlardan kurtuldu. Türkler Atatürk’e çok şey borçlu.'
16 Ağustos 2016."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
2
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Ülkenin umudu gençler yaşlı adama böyle kapak yaptı. Vicdanı taş olmuş yaşlı adam gençlerden bakın ne istedi
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
3
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
4
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Bakan Bilgin'den emeklilik primi açıklaması
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
7
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Suriye’de görevli Türk askerlerinin seçmen kağıtları Washington, Lizbon, Kazan, New York, Lefkoşa büyükelçiliklerine çıktı
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿Duvar sarmaşığı bitkisi gribe iyi geliyor
﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor
﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor
﻿ İstanbul'da sarı soygun. Kim bunları taksici yapıyor
﻿Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada biber görmek neye işaret? Rüyada biber görmenin anlamı nedir?
﻿Motosikletli kurye havaya uçtu
﻿Motosikletli kurye havaya uçtu
﻿Motosikletli kurye havaya uçtu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.