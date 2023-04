Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı

Dünyaca ünlü ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy, Türkler'in Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduğunu ve Türkler'in Atatürk’ün liderliğinde düşmanlardan kurtulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Justin McCarthy, 2016'da yaptığı konuşmada Türklerin savaşlar nedeniyle büyük acılar yaşadığını ve Atatürk’ün olmaması durumunda nelerin yaşanabileceğini de anlattı.

Yeniçağ yazarı ve ve Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından ABD'li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy'in 2016 yılında Mustafa Kemal Atatürk için söylediği sözleri paylaştı.

"TÜRKLER ATATÜRK’E ÇOK ŞEY BORÇLU"

Babüroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy Atatürk için şöyle der:

'Türkiye 1. Dünya Savaşını kaybetmiş ve adeta yıkılmıştı. Türkler artık yenilmişti ve başlarına gelecek her şeyi kabul edeceklerdi. Başlarında bir hükümet vardı ve bir vatan haini olan Damat Ferit tarafından yöneliyordu, İtilaf ülkelerinin istedikleri her şeyi yapmak istiyorlardı. İtilaf ülkeleri, Türkleri sonsuza kadar yok etmek istiyorlardı. Sevr’de büyük bir Ermenistan, büyük bir Kürdistan olacaktı ve Türklere küçük bir yer verilecekti. İngilizler, Fransızlar, Yunanlar, İtalyanlar toprakları paylaştı. İtilaf devletleri aslında her şeyi almak istiyordu. Geriye kalan ise çok küçük bir yerdi. Ve bütün Osmanlı’nın borçlarının o küçük devlet tarafından ödemesini istiyorlardı. Aslında yapmak istedikleri şey, Türkleri devamlı olarak zayıf bırakmaktı, bunu yapmak için Türklerin ordusu olmamalıydı, işte o küçük devlette bir ordu olmayacaktı. Devlet tamamen iflas halinde olacaktı. O küçük devlet, mallarını yurtdışına gönderemeyecekti. Ama bunlar olmadı, çünkü Türkler Atatürk’ün liderliğinde düşmanlardan kurtuldu. Türkler Atatürk’e çok şey borçlu.'

16 Ağustos 2016."