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Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün soyunun nereye dayandığı birçok tarihçi tarafından da ispatlanmış olmasına rağmen hala onunla ilgili bilmediğimiz çok fazla şey mevcut. Az bilinen gerçeklerden biri de, Atatürk’ün 13. Kuşaktan dedesi Hasan Can’ın mezarının Bursa’da olduğu.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 10:25
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Atatürk'ün 13. kuşaktan dedesi: Hasan Can

Atatürk'ün dedesinin mezarı nerede biliyor musunuz?
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Editör: Bengü Zorlu

Atatürk’le ilgili tarihi araştıran bir sosyal medya kullanıcısının aktardığı bilgilere göre, 1514’teki Çaldıran Seferi’nden sonra Sultan Selim’in Tebriz’den İstanbul’a getirdiği alim ve sanatkarlardan biri olan Hasan Can, Sultan Selim’in hafızı ve sırdaşı olarak görev yaptı. Sulan Selim’in vefatından sonra tahta çıkan Kanuni Sultan Süleyman’ın çok ısrar etmesine rağmen İstanbul’da kalmayan Hasan Can Bursa’ya yerleşti ve burada vefat etti.

HASAN CAN KİMDİR?

Atatürk’ün anne ve baba tarafı nüfus kayıtlarında Sofizadeler olarak geçiyor. Sofizadelerin kökü Akkoyunlu beyi Sofi Halil Bey’in hafızı Cemaleddin İsfehani’ye kadar uzanıyor. Burada yatmakta olan da İsfehani’nin torunu Hasan Can Çelebi’dir.

Bursa’da Yeşil Türbe’de yatan Hasan Can da Hoca Saadettin’in babası olarak baba tarafından 13., anne tarafından 11. nesil atasıdır. Yavuz Sultan Selim’in hafızı ve sırdaşıdır. Atatürk’ün 9. göbekten dedesi Hoca Sadettin Efendi’nin oğlu Hacı Abdullah Mevlevi’dir.

Kabri Eyüp Sultan’da olan Saadettin Hoca’nın babası Hasan Can; sonraki padişah Kanuni Sultan Süleyman tarafından da el üstünde tutuluyor. 1567 yılında Bursa’da vefat ediyor ve Yeşil Türbe’nin bahçesine defnediliyor.

 

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