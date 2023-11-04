Yoğun sisten göz gözü görmedi. Sürücüler zor anlar yaşadı

Hakkari Yüksekova’da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Görüş mesafesi, 10 metrelere kadar düştü.
Sürücülerin far yakarak ilerleyebildiği ilçedeki Cilo ve Reşko dağları beyaza büründü. Hemen eteklerinde bulunan ilçe merkezi de sis altında kayboldu.
MERKEZDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Sabah işe giden vatandaşlar, hava sıcaklığının düştüğünü ve yakında merkezde kar yağışı beklediklerini belirtti.
Öte yandan, karla mücadele ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.