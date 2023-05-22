Yoğurtlu saç bakımı

Yoğurdun kuruyan saçlara iyi geldiğini biliyor musunuz? İşte, ayrıntılar…

Yoğurtlu saç bakımı

Vücudumuzun en temel besin ihtiyaçlarımızdan biri olan vitaminlerin tamamını karşılayan yoğurt, saça inanılmaz yarar getiriyor. Peki, yoğurdun saça diğer yararları neler? İşte yanıtı…

Hem saçların güçlenmesi hem de dökülmesini engelleyen yoğurdu saçınıza maske gibi uygulayabilirsiniz.

Yoğurt, besin değeri yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen ve canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünüdür.
İçerdiği kalsiyumdan dolayı sadece kemik ve dişler için değil aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemli olan yoğurt, uzmanlar tarafından da öneriliyor. Yoğurt vücuda faydası olduğu kadar saça ve cilde de birden fazla olumlu etki sağlıyor. Saçınıza ve saç derinize yoğurt uygulamanın faydaları klinik araştırmalarda kanıtlanmamıştır.

Bununla birlikte, anekdot kanıtlar ve kültürel gelenekler, bu şekilde kullanımını desteklemektedir. En popüler doğrudan uygulamalardan biri, derin saç kremi olarak da adlandırılan saç maskesidir. Yoğurt bazlı saç maskeleri kullananlar, yoğurttaki proteinin güçlü ve sağlıklı saçları teşvik ettiğini söylemektedir. Ayrıca yoğurttaki laktik asit: kafa derisini temizler, ölü cilt hücrelerini temizler aynı zamanda saç kökü büyümesine yardımcı olur.

İŞTE BİR TARİF

Birer çorba kaşığı susam yağı, zeytinyağı ve soya yağı İle iki kaşık yoğurdu karıştırın. Bu karışımı masaj yaparak saç diplerinize sürün. Bu formülden haftada iki kez yararlanın.

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