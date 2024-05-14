Ali Koç'tan görülmemiş karar

Fenerbahçe Kulübü, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı başkanlık seçimi için Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihlerini duyurdu.

Sarı Lacivertlilerde olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30 - 31 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edildi.

Perşembe ve Cuma gününe denk gelen genel kurul tarihi başta sosyal medya olmak üzere Sarı Lacivertli taraftarların da dikkatini çekti.

Belirtilen tarihlerde yeterli çoğunluk sağlanamazsa, toplantının 8 - 9 Haziran'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Değerli Üyemiz, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, saat 10.00'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Kadıköy, İstanbul'da yapılacaktır.

İlk toplantıda gerekli çoğunluk elde edilemezse, Genel Kurul ikinci kez 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde, aynı yer ve saatte, çoğunluk şartı aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılım hakkına sahip olan toplam üye sayısı 46.410'dur.

Kulübümüz tüzüğünün 28. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Diğer Kurullar için adaylık başvuruları en geç 23 Mayıs 2024, saat 18.00'e kadar yapılabilecektir.