﻿Yok olan şehir Bahmut, Ukrayna ve Rusya için neden önemli?

NATO kaynaklarının tahminlerine göre, Bahmut'ta her bir Ukraynalı için beş Rus ölüyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik Sekreteri Oleksiy Danilov’a göre ise bu oran yediye birden daha fazla.Bu sayıları doğrulamanın hiçbir yolu yok. Kuzan, Bahmut’un Ruslara kendi verdiklerinden daha fazla kayıp verdirdiği sürece kenti tutmaya devam edeceklerini belirtiyor. Nitekim Ukrayna kenti savunarak, başka yerlere konuşlandırılabilecek Rus askerlerini de bölge tutabiliyor.Tıpkı Rusya gibi, Ukrayna’da Bahmut’a politik bir önem atfediyor.