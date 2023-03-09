﻿Yok olan şehir Bahmut, Ukrayna ve Rusya için neden önemli?

Askeri analistler, Bahmut’un çok az stratejik değeri olduğunu söylüyor.Bahmut bir garnizon kenti olmadığı gibi ulaşım merkezi ya da büyük bir nüfusun yaşadığı bir şehir de değil.İşgal öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bir yerdi. En çok tuz ve alçıtaşı madenleri ile birlikte devasa şarap imalathanesi ile tanınırdı. Belirli bir coğrafi önemi de yok. Ama Batılı bir yetkilinin dediği üzere Bahmut, “1.200 kilometrelik bir hatta küçük bir taktiksel olay.”